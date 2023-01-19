Недвижимость подвинут в цене

Активы Роскомснаббанка, признанного банкротом в 2021 году, выставлены на продажу. Агентство по страхованию вкладов, которое ведет конкурсное производство в банке, объявило торги по девяти лотам общей начальной стоимостью 980 млн руб. Среди них — объекты недвижимости в Уфе, Октябрьском и Кумертау. Самый дорогой лот — помещения общей площадью 5 тыс. кв. м на Коммунистической улице в Уфе. Их стоимость начинается от 602,2 млн руб., но к июлю, если аукцион не состоится, актив можно будет приобрести за 6% от начальной стоимости. Эксперты полагают, что продать объекты быстро не получится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ

Агентство по страхованию вкладов выставило на продажу по девяти лотам офисные помещения Роскомснаббанка в Уфе, Октябрьском и Кумертау. Общая начальная стоимость активов — 980 млн руб.

Самый дорогой лот — помещения на четырех этажах в здании на Коммунистической улице общей площадью 5 тыс. кв. м. Его стартовая стоимость составляет 602,2 млн руб. (около 118 тыс. руб. за 1 кв. м).

Начальную стоимость продажи нежилого помещения площадью 711 кв. м на улице Октябрьской революции в Уфе организатор торгов определил в 70,33 млн руб., 463 кв. м и 450,8 кв. м на Архитектора Рехмукова в 46,6 млн руб. и 45,4 млн руб. соответственно. В 25,4 млн руб. оценивается нежилое помещение площадью 229 кв. м на улице Коммунистической в Уфе, а в 10,3 млн руб.— 165 кв. м на улице Гафури. Все они располагаются на первых или цокольных этажах.

Среди иногородних активов — около 4 тыс. кв. м на проспекте Ленина в Октябрьском (97,5 млн руб.), а также 367 кв. м в Кумертау (28,3 млн руб.).

Шаг аукциона — 5%.

Итоги торгов должны подвести 14 марта. В случае отсутствия победителей будет изменен вид продажи активов — на торги путем публичного предложения. Они начнутся 10 мая и продлятся до 25 июля. В этом случае стоимость лотов будет постепенно снижаться. Например, помещения стоимостью 602,2 млн руб. с 19 по 25 июля можно будет приобрести за 6% от начальной цены — за 36,1 млн руб.

Роскомснаббанк, как сообщал «Ъ-Уфа», контролировала семья уфимского предпринимателя Флюра Галлямова. В марте 2019 года банк был лишен лицензии. ЦБ усмотрел в деятельности финансовой организации аффилированность с юрлицами, имеющими признаки финансовых пирамид. В июле 2021 года арбитражный суд Башкирии признал Роскомснаббанк банкротом. На момент отзыва лицензии обязательства банка перед 3 тыс. кредиторов оценивались в 22 млрд руб. По данным АСВ, на 19 января вкладчикам банка было выплачено 17,2 млрд руб., осталось выплатить 65 млн руб. Кредиторам банка перечислили около 1,6 млрд руб. Конкурсная масса Роскомснаббанка на 1 декабря 2022 года оценивалась в 2 млрд руб., а общая стоимость активов банка — в 3,4 млрд руб. Стоимость реализованного на торгах имущества составила около 5 млн руб.

Эксперт в области коммерческой недвижимости Антон Горбачев полагает, что больший интерес для потенциальных покупателей представляют небольшие помещения. «Их продать можно будет быстрее, чем крупные. Они вполне могут заинтересовать потенциальных покупателей в качестве размещения небольшого офиса или магазина,— отметил эксперт.— Крупные объекты, тем более по цене более 100 тыс. руб. за 1 кв. м для покупки в рамках банкротства малоинтересны. Как бы сделка ни выглядела внешне, в купле-продаже имущества банкрота есть риск оспаривания сделки. А учитывая, что на рынке нет дефицита “чистых” объектов недвижимости по аналогичной цене, интерес к банкротным активам небольшой. Поэтому, скорее всего, как мелкие, так и крупные помещения будут проданы, но не сразу. Покупатели будут ждать торгов путем публичного предложения, очень существенного снижения цены. Чтобы стоимость за 1 кв. м была оправданна для риска».

Булат Баширов