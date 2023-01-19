Глава пошел в атаку

В соцсетях разгорелся спор из-за идеи жителей Агидели собирать пустые консервные банки для изготовления так называемых окопных свечей для военнослужащих в зоне СВО. Активисты опубликовали пост в «Вконтакте», который набрал около 7 тыс. просмотров и 180 комментариев. Многие иронически отнеслись к инициативе. В спор вмешался глава администрации Агидели Фанис Гильванов, который призвал критиков этой идеи «заткнуться». Позже господин Гильванов сообщил «Ъ-Уфа», что не отказывается от своих слов, пояснив, что ему «не нравится, что люди пытаются поставить под сомнение то, что мы делаем, и умалить посильную помощь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сбор пустых консервных банок вывел на эмоции главу Агидели

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сбор пустых консервных банок вывел на эмоции главу Агидели

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Активисты из Агидели опубликовали в группе «Агидель Онлайн» в «Вконтакте» пост о сборе жестяных банок от консервов и парафина для изготовления окопных свечей для нужд военнослужащих. Объявление набрало около 7 тыс. просмотров и 180 комментариев. Некоторые жители сообщили, что специально купят консервы для этих целей, другие иронизировали над инициативой. «Они не понимают, что этими сборами дискредитируют нашу армию. Россия имеет оружие, «аналогов которому нет», но почему-то не может обеспечить солдат мылом и стельками»,— заметил один из комментаторов.

Другие в ответ призвали идти и помогать «душой и телом на линии, а если не способен, нужны банки, значит собери и передай». На критичные комментарии довольно эмоционально отреагировал глава администрации Агидели Фанис Гильванов, который написал, что обращается «ко всем недобрым, которые в комментариях свой яд разбрызгивают». «Мы делаем это не от того, что там что-то не хватает, а от того, чтобы быть причастным. Чтобы хоть как-то показать, что мы не равнодушные зрители»,— написал он. Господин Гильванов отметил, что хотя занимаемая им должность призывает быть сдержанным, он не побоится быть «жестким». «Замолчите!!! Заткнитесь!!! Вам не удастся принизить вклад наших ребят, наших людей за суверенитет нашей страны!!! И не получится сделать так, чтобы мужики бегали на улице в женских платьях и целовались друг с другом»,— высказался чиновник.

Некоторые пользователи в ответ посоветовали открыть в Агидели завод по производству жестяных банок, чтобы в городе появились рабочие места.

Инициатором акции в Агидели по изготовлению свечей является педагог центра дополнительного образования «Савитар» Юлия Кутлиева. «Сами башкирские солдаты просят окопные свечи. Они хорошо и долго горят — от 4 до 8 часов, их можно использовать для подогрева пищи, освещения и просто чтобы согреться. Мы уже сделали первую партию в количестве 105 штук»,— сообщила она «Ъ-Уфа». По ее словам, материалы для изготовления окопных свечей — консервные банки и парафин — активно приносят жители Агидели, также идею поддержали местные депутаты.

Изготовление для СВО самодельных свечей в последнее время набирает популярность. В частности, семья из Махачкалы сделала более 300 штук. Депутат подмосковного Подольска, гендиректор ООО «Русский рыбный мир» (занимается производством рыбных консервов) Евгений Исаев передал на нужды армии 1 тыс. пустых консервных банок для изготовления свечей.

С начала объявления мобилизации жители Башкирии активно собирают вещи и продукты в помощь военнослужащим. Создан единый логистический центр. Последний гуманитарный конвой из Башкирии в зону СВО отправился 18 января. В его составе — 14 автомобилей, ремонтно-механическая мастерская, передвижные бани, квадрокоптеры, тепловизоры, армейские палатки, буржуйки, экипировка, теплая одежда, генераторы, личные посылки и продукты питания. Также сборы денежных средств и вещей идут в различных пабликах и группах. Появилось много частных инициатив. К примеру, жительница Туймазов Разифа Маннапова плетет маскировочные сети для участников спецоперации.

Фанис Гильванов заявил «Ъ-Уфа», что не намерен отказываться от своих слов. «Мне не нравится, что люди пытаются поставить под сомнение то, что мы делаем, и умалить посильную помощь, которую оказываем мобилизованным. Хочу отметить, что помощь не измеряется в рублях или тоннах. Это может быть даже доброе слово. Главное, что есть стремление помочь тем, кто в этом нуждается»,— прокомментировал господин Гильванов. Сити-менеджер добавил, что считает неправильным, когда пытаются связать оказываемую помощь с возможностями страны. По его мнению, задача таких критиков — помешать в оказании помощи.

Влада Шипилова