«Известия» перегибают с пространством

ГК «Ташир» Самвела Карапетяна вновь поменяла планы по развитию бывшего здания издательства «Известий» в центре Москвы. Теперь там откроется коворкинг «Атмосфера» вместо некогда работающей там сети гибких пространств Deworkacy, также входящей в группу «Ташир». Эксперты предупреждают, что спрос в этом сегменте сильно снизился и найти крупных арендаторов сейчас крайне непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ГК «Ташир» Самвела Карапетяна открыла коворкинг «Атмосфера» общей площадью 17 тыс. кв. м в бывшем здании издательства «Известия» на Пушкинской площади в центре Москвы, рассказали “Ъ” в самой компании. Там уточнили, что часть пространств уже открыта, другая заработает в ближайшее время. Общий объем инвестиций в этот проект, уточнили в «Атмосфере», составил 1,5 млрд руб. Еще одну площадку на 3,5 тыс. кв. м компания намерена открыть во втором квартале 2023 года в МФК Kvartal West на Аминьевском шоссе на западе столицы.

Здание «Известий» построено в 1927 году в стиле конструктивизма, имеет статус объекта культурного наследия. До 2011 года 21 тыс. кв. м там занимала редакция одноименной газеты. В 2012 году контролирующая «Известия» «Национальная Медиа Группа» договорилась с «Таширом» о реконструкции здания, а через пять лет стало известно о том, что «Ташир» стал владельцем объекта. Изначально здание планировалось развивать как многофункциональный центр с гостиницей и офисами, говорил ранее собеседник “Ъ” на рынке недвижимости.

ГК «Ташир» — девелопер коммерческой недвижимости. Среди крупнейших проектов в портфеле — столичные торгцентры «Рио», «Ереван плаза», «Райкин плаза». По подсчетам Forbes, выручка группы в 2021 году составила 186 млрд руб.

Сеть «Атмосфера» также входит в ГК «Ташир». Единственная площадка компании работает с 2017 года в торгцентре «Рио» на Ленинском проспекте в Москве. Кроме того, в ГК «Ташир» входит сеть гибких пространств Deworkacy, которая ранее занимала площади в «Известиях». В Deworkacy не ответили на запрос “Ъ”.

Замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Елена Медушевская полагает, что «Атмосфера» — сеть бюджетного уровня, объекты которой располагались не очень удачно и не пользовались спросом. Директор департамента офисной недвижимости ILM Ксения Харкевич считает, что развитие любого проекта в рамках группы связано с наличием профессиональной команды управленцев, потенциала самого бизнеса и конкуренции. Скорее всего, продолжает она, сейчас все факторы сошлись в пользу возрождения этого бренда.

«Атмосфера» нацелена на больших корпоративных клиентов и предлагает более крупные пространства для работы, в то время как Deworkacy сдает рабочие места в розницу иногда с почасовой оплатой, поясняет руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. При этом Deworkacy минимально вкладывались в отделку, тогда как «Атмосфера» делает качественный ремонт и сдает в аренду хорошо отделанные готовые площади, добавляет она.

Руководитель департамента офисной недвижимости Commonwealth Partnership Наталья Никитина считает, что здание «Известий» — идеальная площадка для flex-формата, а для развития классических офисов понадобилась бы масштабная реконструкция. Екатерина Белова знает, что «Ташир» готовит коворкинг в «Известиях» по частям и сейчас готов только один этаж площадью 1,7 тыс. кв. м, а остальные площади компания намерена сделать под запрос клиента.

В конце 2022 года доля свободных площадей в гибких пространствах Москвы составила 33%, подсчитали в Nikoliers. Для сравнения: доля вакантных площадей в бизнес-центрах класса А в Москве в конце года составляла 12,8%, по данным IBC Real Estate. На рост свободных пространств в сегменте коворкингов повлиял рекордный объем введенных в 2022 году площадей — 154 тыс. кв. м, в то время как спрос сократился почти на 60%, до 31 тыс. кв. м. На этом фоне госпожа Никитина при текущей конъюнктуре не видит предпосылок для заключения массовых крупных сделок более 5 тыс. кв. м.

Дарья Андрианова