Минцифры: IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от призыва с 23 января через «Госуслуги»

С 23 января до 6 февраля 2023 года IT-специалисты смогут самостоятельно заполнить заявку на отсрочку от весеннего призыва в армию через сервис «Госуслуги». Минцифры также сохранит возможность подачи списков на отсрочку от организаций.

Для того чтобы претендовать на оформление отсрочки, специалисты должны отвечать следующим критериям:

российское гражданство;

возраст: от 18 до 27 лет;

наличие трудового договора;

«нормальная продолжительность» рабочего дня;

высшее образование по специальности из правительственного перечня;

трудовой опыт не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года в аккредитованных IT-компаниях (при этом аккредитованных до 9 февраля).

Компании должны будут отправить списки сотрудников в Минцифры через «Госуслуги» до 9 февраля. Заявки работников, которые они заполнили самостоятельно, появятся в личном кабинете организаций.

После ввода российских войск на Украину и объявления частичной мобилизации Россия утратила привлекательность как место для размещения IT-компаний, из-за чего многие специалисты покинули страну. Для их возвращения российские власти регулярно анонсируют льготы.

О массовом отъезде айтишников из России — в материале «Ъ FM» «ПереIT поле».

Андрей Сапожников