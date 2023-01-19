Арестованный основатель Group-IB Сачков рассказал, как вернуть IT-cпециалистов в Россию

Основатель IT-компании Group-IB Илья Сачков, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, рассказал, как вернуть специалистов по кибербезопасности, уехавших из России. По его словам, работники этой сферы уезжали из России, поскольку нуждались в ощущении безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Илья Сачков отметил, что главная потребность IT-специалистов — самореализация. «Нигде в мире сейчас специалист по кибербезу не может реализовать себя так, как в России»,— написал Илья Сачков в своем Telegram-канале. Как только уехавшие почувствуют безопасность, они вернутся за самореализацией, считает он.

Он отметил «правильные шаги», которые делает государство в этом направлении. Вместе с тем, по его словам, этого недостаточно. «Нужно дать понять, что и они, и их близкие будут в безопасности, а затем предоставить им возможность творить и создавать, в том числе и новые русские технологии, которые сейчас так необходимы»,— написал Илья Сачков. В связи с этим он упомянул инициативы Минцифры по «обратной релокации».

20 декабря глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что с начала 2022 года Россию покинули около 100 тыс. IT-специалистов — до 10% общего количества работников российских IT-компаний. При этом, по его информации, 80% уехавших продолжают работать на российские компании.

11 ноября Максут Шадаев рассказал, что ведомство прорабатывает программу возвращения в РФ IT-специалистов. Тогда он подчеркнул, что в этом вопросе важно предоставить уехавшим специалистам гарантии безопасности. Максут Шадаев также выступал против предложений об ограничениях для IT-специалистов, которые работают на российские компании за рубежом.

Илья Сачков находится в СИЗО с сентября 2021 года. По версии следствия, он передавал за рубеж материалы, представляющие гостайну. Сам он вину не признает. По его словам, обвинение не связано с деятельностью Group-IB. 26 декабря Лефортовский районный суд продлил его арест до 28 марта 2023 года.

Лусине Баласян