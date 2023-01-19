Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Арестованный основатель Group-IB Сачков рассказал, как вернуть IT-cпециалистов в Россию

Основатель IT-компании Group-IB Илья Сачков, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, рассказал, как вернуть специалистов по кибербезопасности, уехавших из России. По его словам, работники этой сферы уезжали из России, поскольку нуждались в ощущении безопасности.

Илья Сачков

Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Илья Сачков отметил, что главная потребность IT-специалистов — самореализация. «Нигде в мире сейчас специалист по кибербезу не может реализовать себя так, как в России»,— написал Илья Сачков в своем Telegram-канале. Как только уехавшие почувствуют безопасность, они вернутся за самореализацией, считает он.

Он отметил «правильные шаги», которые делает государство в этом направлении. Вместе с тем, по его словам, этого недостаточно. «Нужно дать понять, что и они, и их близкие будут в безопасности, а затем предоставить им возможность творить и создавать, в том числе и новые русские технологии, которые сейчас так необходимы»,— написал Илья Сачков. В связи с этим он упомянул инициативы Минцифры по «обратной релокации».

20 декабря глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что с начала 2022 года Россию покинули около 100 тыс. IT-специалистов — до 10% общего количества работников российских IT-компаний. При этом, по его информации, 80% уехавших продолжают работать на российские компании.

11 ноября Максут Шадаев рассказал, что ведомство прорабатывает программу возвращения в РФ IT-специалистов. Тогда он подчеркнул, что в этом вопросе важно предоставить уехавшим специалистам гарантии безопасности. Максут Шадаев также выступал против предложений об ограничениях для IT-специалистов, которые работают на российские компании за рубежом.

Илья Сачков находится в СИЗО с сентября 2021 года. По версии следствия, он передавал за рубеж материалы, представляющие гостайну. Сам он вину не признает. По его словам, обвинение не связано с деятельностью Group-IB. 26 декабря Лефортовский районный суд продлил его арест до 28 марта 2023 года.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...