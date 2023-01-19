Туркменский транзит

Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг прибыл с рабочим визитом в Ашхабад, где в рамках Туркмено-российского форума наметил основные направления двустороннего сотрудничества — в частности, расширение товарооборота, который сейчас оценивается в $1 млрд. Для этого упор и в Москве, и в Ашхабаде планируют сделать на развитии логистики с учетом транзитного потенциала Туркмении. В частности, власти готовятся к выводу восточного маршрута транспортного коридора Север—Юг на полную пропускную мощность, а также к диверсификации экономического сотрудничества за счет новых направлений и промышленной кооперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

У визитов премьер-министра Михаила Мишустина в страны постсоветского пространства, как показали начавшаяся в четверг поездка в Туркмению и прошлогодние визиты в Азербайджан и Узбекистан, наметился устойчивый формат — видимо, для акцентирования внимания бизнеса на экономическом сотрудничестве с Россией двусторонняя повестка на уровне глав правительств сопровождается их участием в межстрановых форумах. Такой сценарий был выбран и 19 января: прибыв в Ашхабад, Михаил Мишустин вместе с зампредом кабмина Туркменистана Рашидом Мередовым выступил на пленарном заседании Туркмено-российского бизнес-форума.

В пятницу программа будет уже более официальной: запланированы беседа с председателем верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедовым и встреча с президентом и премьером Туркмении Сердаром Бердымухамедовым тет-а-тет.

Как отметил Михаил Мишустин, в наращивании сотрудничества между Москвой и Ашхабадом в текущих «нестандартных условиях» есть новые возможности: туркменский бизнес может занять некоторые «освободившиеся» ниши на российском рынке из-за ухода западных компаний (для упрощения этого процесса, заверил российский премьер, власти РФ готовы облегчить таможенный контроль и визовый режим для представителей бизнеса из Туркмении). По словам же заместителя главы Минпромторга Алексея Груздева, российские компании весьма заинтересованы в туркменском рынке. По данным Минэкономики, сейчас российский бизнес участвует в 20 инвестпроектах в Туркмении на сумму около $3,5 млрд.

Впрочем, товарооборот двух стран пока выглядит довольно скромно — как сообщил Михаил Мишустин, около $1 млрд (по итогам 2021 года $856 млн), но «потенциал намного выше».

Основным направлением работы Москвы и Ашхабада является энергетика, в связи с чем уже говорилось о необходимости диверсификации сотрудничества, российский премьер упомянул в четверг в качестве целей АПК и текстильную промышленность. Для увеличения объемов взаимной торговли, отметил глава Минэкономики Максим Решетников, необходимо также развивать транспорт и логистику — ключевым для них является восточный маршрут международного транспортного коридора Север—Юг. Тестовый запуск движения по нему показал, что грузы доставляются на три дня быстрее, чем традиционным морским маршрутом. Сейчас проект выводится на полную пропускную мощность. Важность этого направления 19 января упоминалась и в связи с транзитными возможностями Туркменистана — как сообщил Рашид Мередов, транзит через страну вырос втрое, не уточнив, впрочем, объемов.

РФ заинтересована в вовлечении Туркмении и в многосторонние форматы, в частности Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Представители туркменских властей уже не раз приглашались на заседания «пятерки» в качестве гостей — по словам российского премьера, в Москве видят заинтересованность Ашхабада в «изучении сотрудничества с ЕАЭС» и полагают, что оно «окажет позитивное влияние на экономику страны и будет полезно для всех стран "пятерки"». Как уточнил Максим Решетников, Туркмения могла бы получить в ЕАЭС статус наблюдателя (сейчас в этом качестве выступают Узбекистан, Молдавия и Куба). Впрочем, подобные заявления российской стороны публичными заявлениями Ашхабада не сопровождаются.

Евгения Крючкова, Ашхабад