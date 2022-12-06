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Ашхабад ввел Москву в свой курс

Глава туркменской дипломатии посетил Россию перед саммитом Турция—Азербайджан—Туркмения

Глава МИД России Сергей Лавров во вторник принял в Москве своего туркменского коллегу Рашида Мередова. Министры много говорили о дружбе и торгово-экономическом сотрудничестве, а также утвердили программу дипломатических контактов на 2023–2024 годы. Однако истинная цель встречи, судя по всему, была намного ближе. Уже 14 декабря в городе Туркменбаши пройдет саммит Турция—Азербайджан—Туркмения, на котором, вероятно, будет обсуждаться интересующий Москву энергетический вопрос — перспективы транспортировки туркменских углеводородов через Каспийское море в Азербайджан, а далее в Турцию и Евросоюз.

Главы МИД Туркмении и России Рашид Мередов и Сергей Лавров сошлись в оценках отношений двух стран: они дружеские, стратегические и партнерские

Главы МИД Туркмении и России Рашид Мередов и Сергей Лавров сошлись в оценках отношений двух стран: они дружеские, стратегические и партнерские

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Главы МИД Туркмении и России Рашид Мередов и Сергей Лавров сошлись в оценках отношений двух стран: они дружеские, стратегические и партнерские

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Туркмения — наш близкий друг, стратегический партнер,— заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, принимая Рашида Мередова.— Мы уделяем особое внимание развитию наших двусторонних отношений, сотрудничеству на региональном и международном уровне». «Главным фактором укрепления дружбы, сотрудничества, расширения нашего партнерского взаимодействия являются встречи на высшем государственном уровне»,— сказал, в свою очередь, господин Мередов. В этой связи он напомнил, что в 2022 году президенты России и Туркмении Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов встречались на полях различных мероприятий пять раз.

Как сообщили в МИД РФ накануне визита, главной темой разговора Сергея Лаврова и Рашида Мередова должна была стать «ситуация в Афганистане и общее положение дел в центральноазиатском регионе».

Между тем в ходе открытой части переговоров об афганской проблеме не было сказано ни слова: вместо этого речь шла об экономике.

«Завтра (в среду.— “Ъ”) состоится заседание под руководством сопредседателя межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству,— заявил господин Лавров.— Знаю, что подготовлен солидный пакет документов, что лишний раз подчеркивает конкретный и предметный характер наших контактов, которые всегда завершаются договоренностями, способствующими развитию наших стран и нашего взаимодействия». Главным событием встречи стало торжественное подписание программы сотрудничества между МИДами двух стран на 2023–2024 годы.

Между тем, по мнению опрошенных “Ъ” экспертов, встреча Сергея Лаврова с Рашидом Мередовым могла стать своеобразной сверкой часов перед важным региональным мероприятием — саммитом Турция—Азербайджан—Туркмения, который пройдет 14 декабря в туристической зоне «Аваза» неподалеку от города Туркменбаши. Встречу в таком формате три страны пытались провести с 2015 года, но каждый раз им что-то мешало. Последний раз причиной переноса стали пожары в Турции в августе 2021 года.

О чем именно будут говорить на саммите, понятно из повестки подготовительных мероприятий. Например, в Москву Рашид Мередов прибыл из Азербайджана, где встречался с президентом Ильхамом Алиевым и министром экономики Микаилом Джаббаровым. «В январе 2021 года две страны подписали Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоению углеводородного месторождения Достлук в Каспийском море. В развитие этого документа продолжаются двусторонние консультации на уровне рабочих групп по подготовке соответствующего межправительственного соглашения»,— напомнили в туркменском МИДе, сообщая об этом визите.

За день до встречи лидеров в «Авазе» там же пройдут параллельные встречи министров иностранных дел, транспорта и энергетики из всех трех стран. Это еще раз подтверждает, что речь пойдет об энергетических вопросах.

Скорее всего, о способах транспортировки туркменских углеводородов через Каспийское море в Азербайджан, а далее в Турцию и Евросоюз.

«С одной стороны, это очевидная попытка Турции распространить свое влияние на Туркмению, которая до сих пор не стала даже полноценным членом Организации тюркских государств, и это, безусловно, вызов для России. Но с точки зрения транспорта и нефтегазовой отрасли риска для Москвы нет»,— прокомментировал “Ъ” будущий саммит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, «логистические возможности на Каспии сильно ограниченны»: «Даже если брать обычные грузы, то идея наладить поток в обход России не была реализована в полной мере. Не хватает портовых кранов, судов и прочей инфраструктуры». Что же касается встречи Рашида Мередова с Сергеем Лавровым, то господин Притчин назвал ее «консультацией перед важными переговорами», на которой можно было «проговорить чувствительные вещи».

Как прошел визит нового президента Туркмении в Россию

В свою очередь, азербайджанский политолог Ильгар Велизаде заверил “Ъ”, что Москва может видеть в грядущем саммите с участием Турции, Азербайджана и Туркмении не только угрозу, но и возможную выгоду. «Российская компания ЛУКОЙЛ тоже проявляла интерес к месторождению Достлук. А значит, скорее всего, в отношении сотрудничества стран региона из России будет поступать сигнал не "нет, мы против", а "мы не против, но что с этого получим?"»,— предположил эксперт.

Кирилл Кривошеев

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