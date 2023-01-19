«Заря» зажглась по-новому

В Екатеринбурге в субботу, 21 января, откроется Центр индустриального наследия Эльмаша. В новом культурном пространстве планируется проводить до 200 мероприятий в год: это будут кинопоказы, мастер-классы, лекции, творческие встречи.

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Центр индустриального наследия Эльмаша расположен в бывшем кинотеатре «Заря», который находился в жилом доме, расположенном в квартале улиц Баумана, Краснофлотцев и проспект Космонавтов. Здание было построено в 1955 году и входит в перечень особо охраняемых объектов культурного наследия Екатеринбурга. В феврале 2009 года «Заря» вошла в сеть кинотеатров «Премьер-зал», но закрылась в 2020 году из-за возникшего кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. С 2022 года на базе бывшего кинотеатра «Заря» создается новое культурное пространство.

Эльмаш — микрорайон Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Его застройка началась в 1930-х годах, когда на его территории появился завод «Уралэлектроаппарат» (сейчас — «Уралэлектротяжмаш»). В годы Великой Отечественной войны на Эльмаш из Ленинграда был эвакуирован турбомоторный завод. Основная застройка микрорайона происходила в послевоенные, 1950-е, годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам координатора проекта Алексея Бочарова, Центр индустриального наследия Эльмаша будет заниматься несколькими направлениями: показывать кино, проводить встречи с жителями микрорайона, исследовать территорию. Ежегодно планируется проводить до 200 мероприятий. Одновременно пространство может вместить до 500 посетителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В течение 2023 года у нас будут проходить встречи разного характера. Мы будем обсуждать ценности района с его жителями, думать над тем, каким он может быть в будущем»,— пояснил господин Бочаров. В рамках событийной программы проекта планируются встречи с ветеранами, художниками, творческие мастер-классы, игротеки по настольным играм, познавательные лекции. Должны начать работу коллаж-клуб всероссийского сообщества «Режь да клей» и книжный клуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В кинопрограмму помимо игровых фильмов 1970-80-х годов будут включены ленты из архивов музея «Уралэлектротяжмаша». «Это отчасти документальные съемки, которые интересно разобрать, прокомментировать в формате киноклуба и идеологическое кино»,— пояснил господин Бочаров. Первым покажут документальный фильм «30 лет в строю», посвященный истории «Уралэлектротяжмаша».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге сейчас создается несколько культурных пространств. Так, в центре города весной 2022 года в здании «Гостяжпромурала», построенном в 1930-х годы в стиле конструктивизма, был открыт креативный кластер «Л52» (по адресу Ленина, 52). Ранее это был самый большой дом-коммуна в СССР. В послевоенные годы здесь располагалась городская поликлиника, а сейчас — музей и общественный центр развития города, где проходят выставки, спектакли и лекции. Проектом занимается команда Музея истории Екатеринбурга. В декабре ее представители открыли новое выставочное пространство «Свердловск. Именной указатель».

Анастасия Таначева