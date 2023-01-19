«Заря» зажглась по-новому

В Екатеринбурге в субботу, 21 января, откроется Центр индустриального наследия Эльмаша. В новом культурном пространстве планируется проводить до 200 мероприятий в год: это будут кинопоказы, мастер-классы, лекции, творческие встречи.
Центр индустриального наследия Эльмаша расположен в бывшем кинотеатре «Заря», который находился в жилом доме, расположенном в квартале улиц Баумана, Краснофлотцев и проспект Космонавтов. Здание было построено в 1955 году и входит в перечень особо охраняемых объектов культурного наследия Екатеринбурга. В феврале 2009 года «Заря» вошла в сеть кинотеатров «Премьер-зал», но закрылась в 2020 году из-за возникшего кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. С 2022 года на базе бывшего кинотеатра «Заря» создается новое культурное пространство.
Эльмаш — микрорайон Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Его застройка началась в 1930-х годах, когда на его территории появился завод «Уралэлектроаппарат» (сейчас — «Уралэлектротяжмаш»). В годы Великой Отечественной войны на Эльмаш из Ленинграда был эвакуирован турбомоторный завод. Основная застройка микрорайона происходила в послевоенные, 1950-е, годы.
Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря"
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По словам координатора проекта Алексея Бочарова, Центр индустриального наследия Эльмаша будет заниматься несколькими направлениями: показывать кино, проводить встречи с жителями микрорайона, исследовать территорию. Ежегодно планируется проводить до 200 мероприятий. Одновременно пространство может вместить до 500 посетителей.
Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря"
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«В течение 2023 года у нас будут проходить встречи разного характера. Мы будем обсуждать ценности района с его жителями, думать над тем, каким он может быть в будущем»,— пояснил господин Бочаров. В рамках событийной программы проекта планируются встречи с ветеранами, художниками, творческие мастер-классы, игротеки по настольным играм, познавательные лекции. Должны начать работу коллаж-клуб всероссийского сообщества «Режь да клей» и книжный клуб.
Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря"
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В кинопрограмму помимо игровых фильмов 1970-80-х годов будут включены ленты из архивов музея «Уралэлектротяжмаша». «Это отчасти документальные съемки, которые интересно разобрать, прокомментировать в формате киноклуба и идеологическое кино»,— пояснил господин Бочаров. Первым покажут документальный фильм «30 лет в строю», посвященный истории «Уралэлектротяжмаша».
Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря"
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В Екатеринбурге сейчас создается несколько культурных пространств. Так, в центре города весной 2022 года в здании «Гостяжпромурала», построенном в 1930-х годы в стиле конструктивизма, был открыт креативный кластер «Л52» (по адресу Ленина, 52). Ранее это был самый большой дом-коммуна в СССР. В послевоенные годы здесь располагалась городская поликлиника, а сейчас — музей и общественный центр развития города, где проходят выставки, спектакли и лекции. Проектом занимается команда Музея истории Екатеринбурга. В декабре ее представители открыли новое выставочное пространство «Свердловск. Именной указатель».