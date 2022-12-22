В Екатеринбурге в памятнике конструктивизма открылся проект, посвященный истории Свердловска

В креативном кластере «Л52», развитием которого занимается Музей истории Екатеринбурга, открылось новое выставочное пространство «Свердловск. Именной указатель». Оно разместилось в здании бывшей поликлиники со стороны улицы Бажова. Площадь экспозиционного пространства составила около 600 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Урал» директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, новое выставочное пространство создавали в течение года на площадке бывшего детского сада и больничного стационара, которая находилась в руинированном состоянии. Инвестиции в проект составили около 50 млн руб. Часть средств было привлечено в рамках нацпроекта «Культура», часть предоставили меценаты — «Синара» и «Малышева, 73».

Проект «Свердловск. Именной указатель» посвящен истории города в XX веке. Выставка размещена в 12 комнатах, каждая из которых посвящена одному из выдающихся жителей, оказавших влияние на развитие города в этот период. Среди них: писатель Павел Бажов, архитектор Константин Бабыкин, революционер Яков Свердлов, единственная женщина-руководитель города Анна Бычкова и другие.

Креативный кластер «Л52» создан на базе зданий в стиле конструктивизма, расположенных по адресу проспект Ленина, 52. В 1930-х годах это был самый большой в СССР дом-коммуна. Теперь здесь организовано культурное пространство, в котором проходят лекции, спектакли, выставки.

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Николай Яблонский