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В Екатеринбурге в памятнике конструктивизма открылся проект, посвященный истории Свердловска

В креативном кластере «Л52», развитием которого занимается Музей истории Екатеринбурга, открылось новое выставочное пространство «Свердловск. Именной указатель». Оно разместилось в здании бывшей поликлиники со стороны улицы Бажова. Площадь экспозиционного пространства составила около 600 кв. м.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Урал» директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, новое выставочное пространство создавали в течение года на площадке бывшего детского сада и больничного стационара, которая находилась в руинированном состоянии. Инвестиции в проект составили около 50 млн руб. Часть средств было привлечено в рамках нацпроекта «Культура», часть предоставили меценаты — «Синара» и «Малышева, 73».

Проект «Свердловск. Именной указатель» посвящен истории города в XX веке. Выставка размещена в 12 комнатах, каждая из которых посвящена одному из выдающихся жителей, оказавших влияние на развитие города в этот период. Среди них: писатель Павел Бажов, архитектор Константин Бабыкин, революционер Яков Свердлов, единственная женщина-руководитель города Анна Бычкова и другие.

Креативный кластер «Л52» создан на базе зданий в стиле конструктивизма, расположенных по адресу проспект Ленина, 52. В 1930-х годах это был самый большой в СССР дом-коммуна. Теперь здесь организовано культурное пространство, в котором проходят лекции, спектакли, выставки.

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Николай Яблонский

Фотогалерея

«Свердловск. Именной указатель»

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В Екатеринбурге, на площадке креативного кластера «Л52» открылся выставочный проект, «Свердловск. Именной указатель», посвящённый истории города в ХХ веке

В Екатеринбурге, на площадке креативного кластера «Л52» открылся выставочный проект, «Свердловск. Именной указатель», посвящённый истории города в ХХ веке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Экспозиционное пространство расположилось на месте бывшего детского сада и больничного помещения. Его площадь — 600 квадратных метров

Экспозиционное пространство расположилось на месте бывшего детского сада и больничного помещения. Его площадь — 600 квадратных метров

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Проект поддержали компании &quot;Малышева, 73&quot;, &quot;Синара&quot;, Уралмашзавод

Проект поддержали компании "Малышева, 73", "Синара", Уралмашзавод

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Специальное оборудование для площадки на сумму около 51 млн руб. закуплено в рамках национального проекта «Культура»

Специальное оборудование для площадки на сумму около 51 млн руб. закуплено в рамках национального проекта «Культура»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

По словам организаторов, биография города измеряется жизнями и судьбами горожан

По словам организаторов, биография города измеряется жизнями и судьбами горожан

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В комнатах посетители могут увидеть и знакомых им персонажей. Например, Якова Свердлова

В комнатах посетители могут увидеть и знакомых им персонажей. Например, Якова Свердлова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Или молодого Бориса Ельцина с женой Наиной

Или молодого Бориса Ельцина с женой Наиной

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Так и посмотреть на портреты простых горожан. На фото: зал, посвященный строителям МЖК

Так и посмотреть на портреты простых горожан. На фото: зал, посвященный строителям МЖК

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

И даже узнать о проблемах участников комсомольской программы жилищного строительства из их коллективных обращений в городской комитет ВЛКСМ

И даже узнать о проблемах участников комсомольской программы жилищного строительства из их коллективных обращений в городской комитет ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Личные вещи и письма стали одной из тех подсказок, которая, по словам организаторов помогает отыскать связи между героями выставки и городом

Личные вещи и письма стали одной из тех подсказок, которая, по словам организаторов помогает отыскать связи между героями выставки и городом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставочного проекта «Свердловск. Именной указатель»

Открытие выставочного проекта «Свердловск. Именной указатель»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Личные письма и грамоты

Личные письма и грамоты

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Книги с дарственными надписями

Книги с дарственными надписями

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Нагрудные значки и медали к памятным датам

Нагрудные значки и медали к памятным датам

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Такой подарок получила единственная за всю историю Свердловска женщина-руководитель города Анна Бычкова на свой юбилей

Такой подарок получила единственная за всю историю Свердловска женщина-руководитель города Анна Бычкова на свой юбилей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Так мог бы выглядеть памятник Якову Свердлову

Так мог бы выглядеть памятник Якову Свердлову

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Проект городка УНЦ и воспоминания о его первом руководителе Сергее Вонсовском

Проект городка УНЦ и воспоминания о его первом руководителе Сергее Вонсовском

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посмертная маска Якова Свердлова

Посмертная маска Якова Свердлова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Комната с портретами известных ученых, работавших в Свердловске

Комната с портретами известных ученых, работавших в Свердловске

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

&quot;Город загружается&quot;

"Город загружается"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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В Екатеринбурге, на площадке креативного кластера «Л52» открылся выставочный проект, «Свердловск. Именной указатель», посвящённый истории города в ХХ веке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Экспозиционное пространство расположилось на месте бывшего детского сада и больничного помещения. Его площадь — 600 квадратных метров

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Проект поддержали компании "Малышева, 73", "Синара", Уралмашзавод

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Специальное оборудование для площадки на сумму около 51 млн руб. закуплено в рамках национального проекта «Культура»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

По словам организаторов, биография города измеряется жизнями и судьбами горожан

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В комнатах посетители могут увидеть и знакомых им персонажей. Например, Якова Свердлова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Или молодого Бориса Ельцина с женой Наиной

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Так и посмотреть на портреты простых горожан. На фото: зал, посвященный строителям МЖК

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

И даже узнать о проблемах участников комсомольской программы жилищного строительства из их коллективных обращений в городской комитет ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Личные вещи и письма стали одной из тех подсказок, которая, по словам организаторов помогает отыскать связи между героями выставки и городом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставочного проекта «Свердловск. Именной указатель»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Личные письма и грамоты

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Книги с дарственными надписями

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Нагрудные значки и медали к памятным датам

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Такой подарок получила единственная за всю историю Свердловска женщина-руководитель города Анна Бычкова на свой юбилей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Так мог бы выглядеть памятник Якову Свердлову

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Проект городка УНЦ и воспоминания о его первом руководителе Сергее Вонсовском

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посмертная маска Якова Свердлова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Комната с портретами известных ученых, работавших в Свердловске

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

"Город загружается"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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