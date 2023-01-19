Особые условия подтвердила апелляция

Восемнадцатый арбитражный суд отказал одному из кредиторов ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» в изменении условий продажи предприятия-банкрота. Сняты обеспечительные меры в виде приостановки торгов по реализации имущественного комплекса. Кредитор Ирина Петухова настаивала на том, что дополнительные условия продажи завода ограничивают круг потенциальных покупателей, конкуренцию и создают преимущественные условия для конкретных участников. Суд отклонил доводы апелляции и подтвердил особые условия реализации имущества, поскольку ЮЗРК является стратегическим предприятием.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд снял запрет на проведение торгов по продаже имущественного комплекса предприятия-банкрота ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» (ЮЗРК). Решение об отмене обеспечительных мер принято по результатам рассмотрения заявления одного из кредиторов — индивидуального предпринимателя Ирины Петуховой, которая пыталась обжаловать утвержденные ранее условия реализации имущества. Определение Арбитражного суда Челябинской области оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

В ноябре 2022 года в рамках процедуры банкротства ЮЗРК были объявлены торги по продаже имущественного комплекса предприятия. Аукцион должен был состояться 10 января 2023 года. Начальная цена составила 152,8 млн руб. Условия продажи утвердил Арбитражный суд Челябинской области. Был установлен ряд дополнительных требований к потенциальным покупателям: обязательство выполнять договоры ЮЗРК по государственному оборонному заказу, сохранить целевое назначение предприятия, не продавать его в течение пяти лет после торгов, не прекращать и (или) не сокращать производство традиционной номенклатуры продукции в течение пяти лет после торгов. Кроме того, новый собственник обязан модернизировать производство, инвестируя на эти цели не менее 2,21 млрд руб.

Кредитор Ирина Петухова, которая выкупила долг ЮЗРК у АО «Газпром распределение Челябинск» посчитала, что дополнительные требования к участникам торгов сокращают круг потенциальных покупателей, что влечет ограничение конкуренции, создание преимущественных условий для конкретных участников и не способствует возможному пополнению конкурсной массы, а значит, нарушает права кредиторов.

Апелляционный суд отверг все доводы кредитора и не нашел оснований изменить решение первой инстанции. Согласно материалам дела, условия продажи ЮЗРК были сформированы с учетом пожеланий Минпромторга России, поскольку завод является стратегическим предприятием и включен в реестр оборонно-промышленного комплекса. «В связи с тем, что именно на Минпромторг РФ вновь ляжет функция по контролю за предотвращением банкротства предприятия, он как никто другой вправе выдвигать дополнительные требования к участнику торгов и потенциальному собственнику, поскольку основной задачей по реализации имущества стратегического предприятия является не продажа по максимально возможной цене, а сохранение целевого назначения и выполнение договоров по государственному оборонному заказу, обеспечение федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности РФ»,— говорится в решении суда. Постановление может быть обжаловано в Арбитражном суде Уральского округа в течение месяца, хотя решение первой инстанции вступило в силу.

АО «Южноуральский завод радиокерамики» является поставщиком комплектующих для более чем 500 предприятий, выполняющих гособоронзаказ. Доля продукции для ОПК на заводе составляла до 40%. В феврале 2020 года сам ЮЗРК направил заявление о банкротстве из-за долгов по налогам в размере 327,4 млн руб. В июне 2021 года суд открыл конкурсное производство в отношении предприятия. С весны 2022 года на площадке завода работает ООО «ЮЗРК групп», которое входит в производственное объединение «Форэнерго» (Москва). Ранее представители компании сообщали «Ъ-Южный Урал», что рассматривают возможность участия в конкурсе по покупке имущественного комплекса ЮЗРК.

Продажи имущественного комплекса дожидаются более 250 бывших работников завода, которым предприятие задолжало 28 млн руб. Рассчитаться с долгами по заработной плате можно будет только после реализации имущества должника

Юлия Гарипова