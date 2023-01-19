Кубанская сеть магазинов мужской одежды Katardi в 2022 году увеличила прибыль на четверть

В 2022 году кубанская сеть магазинов мужской одежды Katardi увеличила чистую прибыль по сравнению с прошлым годом на 25%, до 20 млн руб. Выручка сети составила чуть больше 84 млн руб., сообщил в интервью «РБК ТВ Юг» владелец бутиков Денис Ананьев.

Он отметил, что отдельно стоящие магазины в Ставрополе и Саратове планируется перевести в торговые центры и в дальнейшем расширять сеть только в ТЦ. Это связано с тем, что в них больше трафик. Причем, по его словам, на него не повлиял уход зарубежных брендов с рынка. Владельца не смущает большое количество конкурентов в одном месте, напротив, он считает, что они также добавляют трафик.

«ТЦ лучше, потому что в них больше трафик, также легче выстраивается взаимодействие с сотрудниками, потому что они подконтрольны администрации торгового центра. Кроме того, это удобно для людей, потому что ты приезжаешь в единое место, где есть много тех же конкурентов, но я отношусь к ним как к партнерам», — отметил Денис Ананьев.

80% производства компании находится в Турции, ткани также выбираются турецкие. Сейчас владелец сети планирует диверсифицировать своих поставщиков и производителей. Это связано с тем, что в 2022 году логистика изменилась. В начале года компании задержали коллекцию, и весной она получила частично зимние товары. Из-за этого продажи упали, поскольку товары оказались неактуальны.

Татьяна Ручкина

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