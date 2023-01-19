Банки выкупили почти все размещенные в конце 2022 года ОФЗ

С ноября по декабрь 2022 года Минфин России разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 2,916 трлн руб., следует из обзора финансовых рисков Центробанка. Основными покупателями ОФЗ стали системно значимые кредитные организации (СЗКО), которые выкупили 90,7% всех размещений облигаций за два месяца.

В обзоре ЦБ отмечается, что наибольшим спросом на аукционах пользовались ценные бумаги с плавающим купоном (ОФЗ-ПК), на них пришлось 80,6% объема размещения. Всего за 2022 года объем ОФЗ-ПК в обращении вырос на 2,037 трлн руб. и составил 38,2% всего объема рынка ОФЗ.

На вторичных биржевых торгах ОФЗ в ноябре—декабре прошлого года основными продавцами так же, как и месяцем ранее, выступали СЗКО. Кредитные организации продали ценные бумаги на сумму 82,4 млрд руб. В октябре 2022 года общая сумма составила 71,3 млрд руб. Средний дневной объем торгов за два последних месяца 2022 года вырос на 4,7 млрд руб. по сравнению с октябрем и составил 17,8 млрд руб.

Таким образом, отмечает регулятор, СЗКО снизили абсолютный объем ОФЗ с фиксированными купонами в пользу ОФЗ с плавающими купонами, позволяющих сократить риски потерь из-за неблагоприятных изменений процентных ставок.

Ранее Минфин России предложил инвесторам кроме ОФЗ с постоянным купоном приобретать гособлигации с переменным номиналом, который зависит от уровня инфляции. Спрос на бумаги составил рекордные за два года 107 млрд руб., а размещение — 36,3 млрд руб., свыше трети всего объема заимствований в этот день.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инвесторы оценили инфляцию».

Милена Костерева