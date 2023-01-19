Инвесторы оценили инфляцию

Минфин скорректировал тактику заимствований на долговом рынке, предложив инвесторам помимо ОФЗ с постоянным купоном гособлигации с переменным номиналом (привязанные к уровню инфляции). Спрос на бумаги составил рекордные за два года 107 млрд руб., а размещение — 36,3 млрд руб., свыше трети от всего объема заимствований в этот день. Однако для размещения госбумаг министерство продолжает платить довольно высокие премии инвесторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минфин увеличивает активность заимствований на долговом рынке: 18 января, как и неделей ранее, министерство предложило два выпуска гособлигаций с постоянным купоном (ОФЗ-ПД), добавив к ним ОФЗ с плавающим номиналом (ОФЗ-ИН, линкер). Суммарный спрос по всем выпускам составил 229 млрд руб., почти в два раза выше показателя предыдущей недели. При этом объем удовлетворенных заявок в 2,5 раза превысил результат недельной давности, достигнув 107 млрд руб.

Самыми востребованными стали ОФЗ-ИН. Спрос на них составил 107 млрд руб., максимальное значение с декабря 2020 года. Возвращение линкера, как считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, быть вызвано намерением Минфина поднять спрос на эти выпуски при текущей конъюнктуре. «Высокий интерес к ОФЗ-ИН связан с возросшими проинфляционными рисками — возможным ослаблением курса рубля на фоне снижения нефтегазовых доходов страны и вероятным расширением дефицита бюджета из-за снижения нефтегазовых доходов»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Минфин удовлетворил только треть спроса, разместив облигации на 36,3 млрд руб. По данным главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, было удовлетворено 43 заявки, причем на три из них пришлось 95,5% размещения. Секрет успеха заключался в премии инвесторам, так как облигации размещались по цене на 1 процентный пункт ниже среднего рыночного уровня накануне. «Столь высоких премий не наблюдалось с начала февраля 2022 года»,— отмечает господин Ермак.

Министерство было щедрым и на аукционах по ОФЗ с постоянным купоном. Совокупный спрос составил 122 млрд руб., что сравнимо со спросом недельной давности на аналогичные бумаги. При этом объем размещения превысил 70 млрд руб., в 1,7 раза больше, чем в середине месяца. Средневзвешенная доходность по восьмилетним облигациям составила 10,16% годовых, а по 18-летним бумагам — 10,4% годовых. «Более высокая доходность по долгосрочным бумагам (10,62% годовых) в прошлом году была зафиксирована один раз в начале ноября, а до этого такой высокий уровень ставок, 10,5% годовых, наблюдался на аукционах в конце 2016 — начале 2017 года»,— отмечает господин Ермак. По оценке Владимира Евстифеева, по восьмилетнему выпуску премия по цене составила около 40 базисных пунктов (б. п.), по 18-летним облигациям — 60 б. п.

В ходе размещения длинных бумаг даже произошел сбой — Минфин исходно заявил об аннулировании аукциона, однако спустя полчаса объявил, что он состоялся. Участники рынка не смогли вспомнить случаев технических сбоев в информационном оповещении. «Возможно, Минфин из-за агрессивности заявок хотел отказаться от аукциона, но в последний момент передумал, так как заимствовать надо из-за высокой дефицитности бюджета»,— говорит собеседник “Ъ” на рынке.

По итогам состоявшихся в январе двух аукционных дней Минфин обеспечил выполнение плана привлечения на рынке ОФЗ в первом квартале в размере 18,4%, оценивает Александр Ермак. Для его исполнения в оставшиеся девять аукционных дней министерство должно занимать в среднем 72,5 млрд руб., что сможет выполнить и без размещений ОФЗ с плавающей ставкой, наиболее востребованных у кредитных организаций. «В начале года госрасходы традиционно низкие, поэтому значимого дефицита бюджета не ожидается»,— считает Михаил Васильев. Кроме того, отмечает он, у Минфина, вероятно, имеются запасы средств с прошлого года, поэтому в ближайшие недели министерство не будет испытывает потребность в ресурсах и может пока обойтись без флоатеров.

Виталий Гайдаев