Mercedes-Benz представил обновленное семейство CLA

Компания Mercedes-Benz представила обновленное семейство CLA — рестайлингу подверглись седан CLA и универсал CLA Shooting Brake.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake Фото: Mercedes-Benz Следующая фотография 1 / 3 Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake Фото: Mercedes-Benz

Рестайлинговые автомобили получили новые бампера, переработанную решетку радиатора и новый рисунок фар и фонарей. В салоне изменения свелись к появлению 10,25-дюймового тачскрина мультимедиа, обновленной системе MBUX и новому рулю.

Технические изменения свелись к упрощению линейки двигателей модели. Все обновленные седаны и универсалы оснащаются 7-ступенчатой роботизированной или 8-диапазонной автоматической коробкой передач. 136-сильный A 180 и 163-сильный A 200 оснащены бензиновым 1,3-литровым турбомотором и доступны только с передним приводом, 190-сильный A 220 и 224-сильный A 250 имеют 2-литровый турбомотор и полный привод. Все бензиновые моторы имеют 14-сильный 48-вольтовый стартер-генератор.

Дизельные версии имеют только передний привод и только 2-литровый мотор — 116-сильный у A 180 d, 150-сильный у A 200 d и 190-сильный у A 220 d. Доступна гибридная 218-сильная версия A 250 e со 160-сильным 1,3-литровым бензиновым турбомотором и 109-сильным электромотором, которая за счет батареи 15,6 кВтч позволяет проехать на электротяге до 82 км.

В линейку «заряженных» AMG-версий вошли оснащенные 2-литровыми бензиновыми турбомоторами 306-сильный Mercedes-AMG CLA 35 и 421-сильный Mercedes-AMG CLA 45 S. Продажи автомобилей начнутся весной 2023 года.

Максим Вершинин