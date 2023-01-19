Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Mercedes-Benz представил обновленное семейство CLA

Компания Mercedes-Benz представила обновленное семейство CLA — рестайлингу подверглись седан CLA и универсал CLA Shooting Brake.

Предыдущая фотография
Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake

Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake

Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake

Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake

Фото: Mercedes-Benz

Следующая фотография
1 / 3

Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake

Фото: Mercedes-Benz

Рестайлинговые автомобили получили новые бампера, переработанную решетку радиатора и новый рисунок фар и фонарей. В салоне изменения свелись к появлению 10,25-дюймового тачскрина мультимедиа, обновленной системе MBUX и новому рулю.

Технические изменения свелись к упрощению линейки двигателей модели. Все обновленные седаны и универсалы оснащаются 7-ступенчатой роботизированной или 8-диапазонной автоматической коробкой передач. 136-сильный A 180 и 163-сильный A 200 оснащены бензиновым 1,3-литровым турбомотором и доступны только с передним приводом, 190-сильный A 220 и 224-сильный A 250 имеют 2-литровый турбомотор и полный привод. Все бензиновые моторы имеют 14-сильный 48-вольтовый стартер-генератор.

Дизельные версии имеют только передний привод и только 2-литровый мотор — 116-сильный у A 180 d, 150-сильный у A 200 d и 190-сильный у A 220 d. Доступна гибридная 218-сильная версия A 250 e со 160-сильным 1,3-литровым бензиновым турбомотором и 109-сильным электромотором, которая за счет батареи 15,6 кВтч позволяет проехать на электротяге до 82 км.

В линейку «заряженных» AMG-версий вошли оснащенные 2-литровыми бензиновыми турбомоторами 306-сильный Mercedes-AMG CLA 35 и 421-сильный Mercedes-AMG CLA 45 S. Продажи автомобилей начнутся весной 2023 года.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...