Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суды проставят даты

Какие изменения в Гражданский кодекс предлагает внести Минюст

Российским судам могут разрешить разрывать договоры задним числом. Минюст подготовил поправку в Гражданский кодекс, которая позволит им самостоятельно определять, с какого момента обязательства сторон в соглашении прекращаются или меняются. По данным РБК, 16 января эту меру поддержала правительственная комиссия. После одобрения кабинета министров инициативу могут направить в Госдуму.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сейчас стороны могут заключать между собой дополнительное соглашение, где указывают новые даты по договорам. Но если они идут в суд, то обязательства меняются или прекращаются, только когда его решение вступает в силу. Кого коснется новая норма? И какие риски она несет?

Глава юридической службы компании Bonum Capital Наталия Бутрина считает, что от этого выиграют компании, пострадавшие из-за санкций: «В большей степени это касается сделок с иностранным элементом, поскольку часто именно в них возникает основание, когда необходимо изменить или прекратить соглашение.

Почему предприниматели переводят компании в Россию

Если были какие-то детали, оборудование и так далее, которые требовали логистики, в том числе за пределами России, ремонта, то это точно имеет место, потому что есть проблемы как с платежами, так и в целом с поставками этой техники. То есть и у покупателя, и у продавца, и у получателя услуг, и у того, кто их оказывает, могут возникнуть проблемы с учетом текущих ограничений, которые накладывают страны на коммуникации с российскими контрагентами, а также тех, которые вводит сама Россия на валюты и поставки».

Если суды начнут задним числом разрывать договоры, в некоторых случаях с учетом текущих экономических условий это действительно поможет бизнесу. Но одновременно это может дать возможности для злоупотреблений, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «Есть моменты, когда был заключен договор между бизнесом и государственной организацией в рамках госконтракта, и в связи со сложившимися обстоятельствами, например, предприниматель не может выполнить его условия.

Несмотря на то, что госзаказчикам такое право предоставлено, во многих случаях они не идут навстречу и не соглашаются расторгать договор, обосновывая это тем, что торги прошли, заложены цены и так далее, мол, исполняйте.

При этом недобросовестная сторона может воспользоваться этой ситуацией и сказать, что у них сняли финансирование, мы ничего не знаем — расторгаем договор задним числом. Нам неважно, что вы закупили, допустим, под него продукцию или сделали что-то еще. У нас изменились обстоятельства, поэтому мы расторгаем через суд и вам ничего не должны».

Минюст тем временем указал, что новый подход будет распространяться только на те судебные споры, которые начнутся после вступления поправки в силу. Однако это не освободит стороны договора от необходимости выполнять некоторые его условия, говорит председатель коллегии адвокатов Москвы АБС Антон Бакулин: «Форс-мажором это назвать сложно, потому что это не стихийное бедствие, но это является существенным изменением условий, на которое стороны не могли ориентироваться при заключении договора и намерении исполнить контракт добросовестно.

Какие правила голосования в крупных компаниях ввели в России

В настоящее время риск компании, которая столкнулась с логистическими проблемами, санкциями, заключается в том, что на время рассмотрения судебного спора о расторжении и изменении договора начисляются санкции, штрафы, пени и неустойки. И положительное решение по этому вопросу в дальнейшем не освобождает пострадавшую сторону от уплаты данных штрафов».

В марте прошлого года в Госдуму внесли законопроект, который позволяет бизнесу расторгать или замораживать контракт, если из-за санкций он не может выполнить обязательства. Правда, судя по электронной базе нижней палаты парламента, этот документ до сих пор не рассмотрели даже в первом чтении.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...