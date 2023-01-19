Суды проставят даты

Российским судам могут разрешить разрывать договоры задним числом. Минюст подготовил поправку в Гражданский кодекс, которая позволит им самостоятельно определять, с какого момента обязательства сторон в соглашении прекращаются или меняются. По данным РБК, 16 января эту меру поддержала правительственная комиссия. После одобрения кабинета министров инициативу могут направить в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сейчас стороны могут заключать между собой дополнительное соглашение, где указывают новые даты по договорам. Но если они идут в суд, то обязательства меняются или прекращаются, только когда его решение вступает в силу. Кого коснется новая норма? И какие риски она несет?

Глава юридической службы компании Bonum Capital Наталия Бутрина считает, что от этого выиграют компании, пострадавшие из-за санкций: «В большей степени это касается сделок с иностранным элементом, поскольку часто именно в них возникает основание, когда необходимо изменить или прекратить соглашение.

Если были какие-то детали, оборудование и так далее, которые требовали логистики, в том числе за пределами России, ремонта, то это точно имеет место, потому что есть проблемы как с платежами, так и в целом с поставками этой техники. То есть и у покупателя, и у продавца, и у получателя услуг, и у того, кто их оказывает, могут возникнуть проблемы с учетом текущих ограничений, которые накладывают страны на коммуникации с российскими контрагентами, а также тех, которые вводит сама Россия на валюты и поставки».

Если суды начнут задним числом разрывать договоры, в некоторых случаях с учетом текущих экономических условий это действительно поможет бизнесу. Но одновременно это может дать возможности для злоупотреблений, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «Есть моменты, когда был заключен договор между бизнесом и государственной организацией в рамках госконтракта, и в связи со сложившимися обстоятельствами, например, предприниматель не может выполнить его условия.

Несмотря на то, что госзаказчикам такое право предоставлено, во многих случаях они не идут навстречу и не соглашаются расторгать договор, обосновывая это тем, что торги прошли, заложены цены и так далее, мол, исполняйте.

При этом недобросовестная сторона может воспользоваться этой ситуацией и сказать, что у них сняли финансирование, мы ничего не знаем — расторгаем договор задним числом. Нам неважно, что вы закупили, допустим, под него продукцию или сделали что-то еще. У нас изменились обстоятельства, поэтому мы расторгаем через суд и вам ничего не должны».

Минюст тем временем указал, что новый подход будет распространяться только на те судебные споры, которые начнутся после вступления поправки в силу. Однако это не освободит стороны договора от необходимости выполнять некоторые его условия, говорит председатель коллегии адвокатов Москвы АБС Антон Бакулин: «Форс-мажором это назвать сложно, потому что это не стихийное бедствие, но это является существенным изменением условий, на которое стороны не могли ориентироваться при заключении договора и намерении исполнить контракт добросовестно.

В настоящее время риск компании, которая столкнулась с логистическими проблемами, санкциями, заключается в том, что на время рассмотрения судебного спора о расторжении и изменении договора начисляются санкции, штрафы, пени и неустойки. И положительное решение по этому вопросу в дальнейшем не освобождает пострадавшую сторону от уплаты данных штрафов».

В марте прошлого года в Госдуму внесли законопроект, который позволяет бизнесу расторгать или замораживать контракт, если из-за санкций он не может выполнить обязательства. Правда, судя по электронной базе нижней палаты парламента, этот документ до сих пор не рассмотрели даже в первом чтении.

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Владимир Расулов