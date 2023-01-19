Нерезиденты из дружественных стран стали крупнейшими продавцами акций РФ в конце года

В ноябре—декабре 2022 года нерезиденты из дружественных стран продали акции на сумму 7 млрд руб. Общая сумма торгов за этот период составила 35,6 млрд руб. Главными участниками сделок были розничные инвесторы, их доля на конец декабря — 77%. Об этом сообщается в обзоре рисков финансовых рынков Банка России (.pdf).

За последние два месяца 2022 года, согласно обзору, нерезиденты из дружественных стран чаще продавали ценные бумаги, а частные инвесторы их, наоборот, покупали. Частные инвесторы приобрели акций на сумму 6,3 млрд руб., некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления — на 6,2 млрд руб.

В феврале 2022 года Мосбиржа приостановила торги для нерезидентов. В сентябре торги возобновили для нерезидентов из дружественных стран. За первый месяц торгов они продали акции на сумму 700 млн руб.

Олеся Павленко