В 2022 году на одного российского заемщика приходилось в среднем по 2,3 розничного кредита

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) на декабрь 2022 года, среднее количество действующих кредитов у одного российского заемщика составляло 2,3 единицы. Эта цифра практически не изменилась по сравнению с декабрем 2021 года (2,2 кредита). Больше всего кредитов у россиян в возрасте от 25 до 30 лет (в среднем по 2,6 на каждого). Наименьшая кредитная нагрузка у заемщиков в возрасте старше 65 лет (1,8 кредита).

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В региональном разрезе самыми закредитованными являются жители ХМАО (в среднем по 2,4 кредита на заемщика). Меньше всего кредитов берут в Чечне, Ингушетии, Крыму и Севастополе (по 1,6).