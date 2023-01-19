FT рассказала об участии в симуляции ядерного удара России по США

Журналист Financial Times Джон Торнхилл описал опыт участия в симуляторе виртуальной реальности, который моделирует удар «300 ядерными ракетами» России по США. Симулятор создали эксперты по безопасности Принстонского университета Шэрон Вайнер и Мориц Кютт и протестировали его на десятках человек. Разработчики предлагают поучаствовать в событиях от лица президента США.

По сюжету игры перед ядерным ударом глава государства сидит в Овальном кабинете и смотрит «репортажи об эскалации боевых действий в Европе». В комнату врывается агент секретной службы и просит спуститься в кризисный центр Белого дома (Оперативную комнату), где президента информируют о предстоящей атаке. Согласно условиям, связаться с противником по телефону невозможно. У главного героя есть 15 минут, чтобы принять решение.

«Пока часы тикают, мне предлагают три варианта, каждый включает ответные удары по России, в результате которых, по прогнозам, погибнет от 5 млн до 45 млн человек. Что мне делать?» — описывает участие в эксперименте господин Торнхилл.

Три ответа на ядерный удар, которые предлагает симуляция:

нанесение ограниченного контрудара по российским объектам размещения межконтинентальных баллистических ракет и их основным подводным и воздушным базам, при котором погибнут от 5 млн до 15 млн человек;

нанесение ударов по всем ядерным объектам России — число человеческих жертв может составить от 20 млн до 25 млн;

помимо вышеперечисленных целей, нанесение ударов по основным промышленным предприятиям и объектам, где находится руководство России. В результате могут погибнуть до 45 млн человек.

По данным Finacial Times, в эксперименте участвовали 79 человек и 90% из них предпочли нанести ответный ядерный удар. Авторы симуляции рассказали, что у представленной в игре задачи нет правильного решения. Некоторые участники решались «нажать на красную кнопку» и были уверены, что сделали правильный выбор. Некоторые сожалели о таком шаге немедленно после принятия решения.

Журналист FT рассказал, что не выбрал ни один из представленных вариантов. Он объяснил свое решение тем, что предотвратить ядерный удар все равно бы не получилось. Более того, в контексте игры невозможно понять, реальна ли угроза и кто ее инициировал. «Убедившись, что США сохраняют способность нанести ответный удар, я пришел к выводу, что нет необходимости торопиться с ответом»,— пояснил он.

После начала вооруженного конфликта на Украине риск ядерной эскалации вырос до самого высокого уровня со времен холодной войны. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сегодня, 19 января, заявил, что Россия является одной из ядерных держав, поэтому «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной».

Подробнее о риске применения ядерного оружия — в материале «Ъ» «Холоднее, чем в холодную».

Дарья Эрозбек