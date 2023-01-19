Конкурс на достройку крематория в Перми планируют объявить в марте

Муниципальный заказ на достройку первой очереди крематория на Восточном кладбище ориентировочно будет объявлен в марте 2023 года. Об этом вчера сообщила начальник департамента планирования и мониторинга администрации города Перми Елена Крузель на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами. Она пояснила, что до конца прошлого года не удалось объявить конкурс в связи с проведением дополнительной проверки документации контрольно-счетной палатой края. Это было сделано из-за того, что для выполнения заказа будут использоваться и краевые деньги, поэтому была проведена проверка расценок. Сейчас все вопросы решены, в первом квартале конкурс будет объявлен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Построить крематорий на Восточном кладбище городские власти пытаются почти десять лет. В 2009 году была разработана проектно-сметная документация для строительства крематория. В 2012-м ее скорректировали, запланировав двухэтажное здание с четырьмя печами и большим и малым траурными залами, а также колумбарий емкостью 15 180 мест. В 2013 году пермское ООО «Вектор» начало возводить первую очередь крематория, однако строительство так и не было завершено. При этом степень готовности объектов была довольно высокой. В частности, бытовой корпус был готов на 94%, трансформаторная подстанция — на 95%.

Руководство города принимало противоположные решения о достройке ритуального комплекса: в разное время рассматривались предложения завершить проект за счет бюджетных средств либо за счет инвестора. В начале 2021 года городские власти вернулись к идее достроить крематорий в рамках муниципально-частного партнерства, но в конце того же года решили, что проект будет завершен за счет бюджетных средств. В ноябре 2022 года глава Перми на прямой линии в соцсети сообщил, что городские власти вновь пытаются найти инвестора для достройки объекта. Однако сделать этого так и не удалось. В итоге принято решение достраивать объект за бюджетные средства.