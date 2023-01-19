Mazda продолжает экспериментировать

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новинке японского концерна с роторным двигателем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mazda Фото: Mazda

На автомобильной выставке в Брюсселе компания Mazda показала кроссовер MX-30 с роторным двигателем. Правда, крутит он там не колеса, а генератор, который вырабатывает электричество, а колеса уже вращает 166-сильный электромотор. Просто один заряд батареи обеспечивает электромобилю запас хода до 85 км, то есть по современным меркам совсем немного. С роторной «помогайкой» кроссовер может проехать уже 600 км. Для этой модели дизайнеры даже разработали специальный шильдик, он стилизован под камеру сгорания роторного мотора в разрезе.

Надо сказать, что Mazda сегодня, пожалуй, единственный автопроизводитель, который продолжает экспериментировать с роторными двигателями. Если не забыли, до 2012 года японская марка выпускала замечательный спорткар RX-8, у которого роторный мотор выступал в роли основного двигателя. Я на этой модели прокатился всего один раз — от аэропорта в городе Пальма до отеля, и мне показалось, что машина совсем не едет. Только на парковке я обнаружил, что ехал с затянутым ручным тормозом. То есть сам себе испортил уникальный опыт.

Уникальный, потому что роторные моторы на автомобилях — устройство крайне редкое. Его изобрели в конце 50-х инженеры немецкой автомобильной фирмы NSU Вальтер Фройде и Феликс Ванкель. Перед традиционными поршневыми моторами как бензиновыми, так и дизельными их конструкция имела ряд преимуществ: отсутствие вибраций, простота конструкции, небольшой вес и чуть ли не вдвое меньшие габариты при сравнимой отдаче мощности, отличные динамические показатели…

Но были и недостатки. Такие, например, как высокий расход топлива на низких оборотах и необходимость частой замены масла. В итоге кроме NSU и Mazda с роторными двигателями пытались работать на Citroen, и у нас в Тольятти, на ВАЗе. Как говорил один мой знакомый, недаром футбольный клуб «Ротор» появился не в Роттердаме, а в Волгограде. Но это, конечно же, шутка.