Температура воздуха 19 января в Петербурге поставила новый рекорд за всю историю наблюдений

В Санкт-Петербурге оказался побит температурный рекорд 19 января, в четверг воздух прогрелся до +5 градусов по Цельсию. Это перекрыло предыдущий рекорд в +4,7 градусов, установленный два года назад. Также синоптики ждут от проходящего через города цилкона «Харто» суточного рекорда по осадкам.

«Новый рекорд для 19 января в Санкт-Петербурге состоялся (ранее было +4,7 градусов в 2020 году). За ночь в центре города выпало 9,2 мм, и дождь сегодня в течение большей части дня будет продолжаться, вечером снова со снегом. Поэтому рекорд по осадкам для 19 января в Санкт-Петербурге точно будет»,— написал в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Напомним, погода в Петербурге будет держаться днем на плюсовых отметках температуры теплой до конца второй декады января. Похолодание синоптики ожидают лишь в третьей декаде.

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