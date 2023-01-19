На «Азоте» увеличена скорость фасовки продукции

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» завершен инвестиционный проект по увеличению мощности фасовки карбамида в 50-ти килограммовые мешки до 40 тонн в час. Стоимость составила 27 млн рублей.
Потребность в увеличении скорости фасовки обусловлена ростом спроса на карбамид. Сейчас основной объем продукции отправляется в страны СНГ и российским потребителям. Для запуска нового оборудования в цехе погрузки продукции также проведена реконструкция склада мешкотары и установлена маневровая лебедка. В результате исключена необходимость использования маневровых тепловозов при позиционировании вагонов на фронте погрузки, благодаря чему сокращено время их простоя на ходовом пути.
Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
Фасовочная установка проходила на «Азоте» опытную эксплуатацию в течение последних двух месяцев 2022 года. С января текущего года оборудование функционирует на полную мощь. Это серийный образец, прошедший необходимые испытания и с успехом используемый на других химических предприятиях.
Сейчас суточный объем фасовки увеличился со 100 тонн до 240 тонн. Современное оборудование обеспечивает стабильность веса в мешках, позволяя сохранить премиальное качество продукта при транспортировке.
АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений, ведущий свою деятельность с 2007 года. Производственные мощности компании расположены в Калининградской (ООО «ГЕО НПК»), Кировской (филиал «КЧХК»), Московской областях (АО «Воскресенские минеральные удобрения») и Пермском крае (филиал «Азот», филиал «ПМУ», ПАО «Уралкалий»). Общая численность персонала составляет 31 000 человек.
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники
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