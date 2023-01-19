Температура воздуха на Крещение в Петербурге побила рекорд 2020 года

В Санкт-Петербурге сегодня, 19 января, днем воздух прогрелся до +5°C, что стало рекордным значением за всю историю метеонаблюдений и перекрыло показатели 2020 года. Об этом рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

«Температура воздуха в 10:30 достигла в Санкт-Петербурге +5 градусов, сейчас уже остановилась. Так что новый рекорд для 19 января в Санкт-Петербурге состоялся (ранее было +4,7 градуса в 2020 году)»,— написал господин Колесов в своем Telegram-канале.

Синоптик также добавил, что пришедшие вместе с потеплением в город осадки продолжат выпадать в течение дня и, скорее всего, их уровень также поставит новый рекорд. Предыдущий рекорд для 29 января — 9,3 мм осадков за сутки — был зафиксирован в 1974 году.

Погода в Санкт-Петербурге, по прогнозам синоптиков, будет теплой до конца второй декады января. Небольшое похолодание придет лишь в третью декаду.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург