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Коммерсантъ FM
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Замглавы Запорожской области: во всех новых регионах выборы пройдут в сентябре

Выборы на присоединенных Россией территориях состоятся в единый день голосования в сентябре, сообщил заместитель временно исполняющего губернатора Запорожской области Сергей Толмачев. По его словам, люди будут голосовать за кандидатов во все органы власти.

«В Запорожской области и во всех других новых субъектах РФ выборы будут в единый день голосования в сентябре во все органы власти: в муниципальные, в облдуму, или это будет госсовет — сейчас только над названиями доработка будет»,— сказал господин Толмачев «России 24». По его словам, голосование внесено в календарный план, в регионах работают все «российские федеральные партии».

Господин Толмачев был назначен на должность замглавы региона ранее на этой неделе. До этого он работал вице-губернатором Севастополя. Сергей Толмачев сообщил, что в его задачи входит организация выборов, разворачивание деятельности федеральных политических и общественных организаций, а также структур, которые занимаются просветительской деятельностью.

«Здесь стоит задача налаживания мирной жизни субъекта РФ, но с учетом той специфики, которая есть, потому что здесь боевые действия идут недалеко»,— объяснил замглавы Запорожской области. По его словам, в числе задач «внутриполитического блока» — реагирование на проблемы, которые возникают у людей, с учетом нахождения «рядом с линией боевого соприкосновения».

Россия присоединила Запорожскую область наряду с Донецкой, Луганской народными республиками и Херсонской областью в конце сентября 2022 года по итогам референдумов. Город Запорожье находится под контролем Украины.

О подготовке к выборам в новых региона — в материале «Ъ» «По законам мирного времени».

Леонид Уварчев

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