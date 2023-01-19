Умерла бывший директор канала «Культура» Бэлла Куркова

Советская и российская журналистка Бэлла Куркова, ранее возглавлявшая петербургскую дирекцию канала «Культура», скончалась в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на замруководителя телеканала Александра Ефимовича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бэлла Куркова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бэлла Куркова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сегодня ночью Бэлла Алексеевна скончалась в Петербурге в больнице после тяжелой болезни»,— сообщил господин Ефимович агентству сегодня, 19 января.

Прощание и похороны журналистки пройдут 21 января. Точное время будет сообщено позднее.

Бэлла Куркова окончила факультет журналистики Ленинградского университета в 1959 году, позднее работала в изданиии «Ленинские искры» и вела телепередачу «Пятое колесо». В 1991 году стала директором Ленинградской дирекции ВГТРК. Петербургскую дирекцию «Культуры» возглавляла с 2000 года. Имеет звание заслуженного работника культуры РСФСР (1985 год), награждена орденом Дружбы (2008) и орденом «За заслуги перед Отечеством» III (2021) и IV (2011) степеней.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург