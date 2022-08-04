Эсеры открыли культурный фронт

В Госдуме в среду прошло первое заседание группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры, созданной по инициативе партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Ее участники намерены выявлять деятелей культуры с «антигосударственной позицией» и их «пособников» в государственных структурах. Лидер партии Сергей Миронов предложил им «творить на кухне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Сергея Миронова (стоит) в партии есть деятель благонадежных искусств в лице Захара Прилепина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ У Сергея Миронова (стоит) в партии есть деятель благонадежных искусств в лице Захара Прилепина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В рабочую группу вошли депутаты, сенаторы и культурные деятели, сообщается на специально созданном сайте под названием «Культурный фронт». Группа сформирована на базе СРЗП, но, как сообщил “Ъ” депутат Госдумы, секретарь ГРАДа Дмитрий Кузнецов, к ней присоединились также два депутата из других фракций — Иван Мусатов (ЛДПР) и актер Дмитрий Певцов («Новые люди»). От сенаторов в первом заседании принял участие только представитель хабаровской краевой думы Сергей Безденежных — бывший член ЛДПР, в марте 2022 года вступивший в СРЗП. Всех их, как говорится на сайте, «объединяет желание исправить кадровую политику государства в сфере культуры, чтобы чиновники и бизнес прекратили подпитывать творческую элиту с антигосударственной позицией».

Новая группа намерена выявлять факты поддержки чиновниками и бизнесом с государственным участием деятелей культуры, «отстаивающих позицию враждебных и недружественных государств по отношению к деятельности России». Кроме того, в планах ГРАДа — создание реестров деятелей культуры, «которым не рекомендуется занимать управляющие государственные должности из-за их антигосударственной позиции», и «чиновников-пособников агентов иностранного влияния, которым рекомендуется изменить публичную позицию или уйти с должности». В то же время инициаторы подчеркивают «гуманизм проекта», который заключается в возможности фигурантов выйти из реестра путем «деятельной поддержки мирного населения ЛДНР, а также ВС РФ».

Инициатор создания ГРАДа, писатель и сопредседатель СРЗП Захар Прилепин, открывая заседание 3 августа, недоумевал, что представители «либеральной культурной публики», занимая «антинародную позицию», то есть, по его словам, выступавшие против присоединения Крыма и признания Донбасса, продолжали получать заказы и господдержку. «Дайте хотя бы детский столик для патриотов»,— взывал он к чиновникам, выделяющим средства на культурные проекты. Писатель также пожаловался, что «не было в культуре трагедии Донбасса», что «ни один театр не придумал об этом драму» и нет режиссеров, готовых снимать про это кино. «Так существовать нельзя, нам нужна другая культура»,— заключил он.

Лидер СРЗП и ее думской фракции Сергей Миронов, в свою очередь, анонсировал, что партия осенью внесет проект, которым в том числе предложит исключить из закона о культуре норму о том, что государство не вмешивается в деятельность организаций, представляющих творческих работников. «Творите, но если хотите продемонстрировать, будьте добры, самиздатом занимайтесь или на кухне показывайте»,— обратился он к деятелям культуры, не поддерживающим политику государства. А Дмитрий Кузнецов подчеркнул, что ГРАД будет не преследовать художников, а заниматься чиновниками из сферы культуры и «помогать им принимать правильные решения».

На сайте «Культурный фронт» уже вывешен список «агентов иностранного влияния», высказавшихся против военной спецоперации на Украине, и поддерживающих их чиновников и топ-менеджеров. В нем пока всего шесть фигурантов: ведущий Первого канала Иван Ургант и его «пособник», гендиректор канала Константин Эрнст, два участника группы «Би-2» (их «пособника» во властных структурах депутаты пока не выявили), а также режиссер Александр Молочников и его «пособник», директор Большого театра Владимир Урин. Есть на сайте и специальная форма для желающих сообщить о других агентах и их «пособниках».

На заседании присутствовал также вошедший в ГРАД журналист и прозаик Алексей Колобродов, который отметил, что «журналистская среда абсолютно враждебна к политике государства, и надо с ней что-то делать» — так же, впрочем, как и с вузовской. С ним согласился еще один член группы, поэт Игорь Караулов, заявивший, что «образование надо безжалостно чистить, там закладываются антироссийские стереотипы».

Отметим, что это не первый проект СРЗП, предлагающий россиянам сообщать «куда надо» об антигосударственной деятельности соотечественников. В конце марта 2022 года палата депутатов СРЗП запустила сайт «Спросим Бастрыкина» для сбора вопросов граждан о «вредителях государства». Как разъясняли эсеры, прежде всего речь шла о чиновниках, препятствующих взятому Россией курсу на импортозамещение: сведения о них партийцы пообещали оформлять в виде депутатских запросов в Следственный комитет России.

Мария Макутина