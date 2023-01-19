«Википедия» впервые за 10 лет изменила дизайн сайта

Фонд «Викимедиа» объявил о первом за десять лет редизайне интерфейса «Википедии». В новой версии, в частности, было переработано оглавление, упрощен поиск и обновлены инструменты для переключения между языками статей.

В пресс-релизе фонда сообщается, что упрощенный поиск в режиме предпросмотра показывает изображения и краткое описание статьи. Зарегистрированные пользователи в новой версии также будут видеть постоянно отображаемую шапку статьи, упрощающую смену языка и добавление статьи в избранное, отметила пресс-служба фонда.

По словам разработчиков обновления, ни одна из функций «Википедии» не была удалена. По данным фонда, в 2022 году число людей без доступа к интернету впервые в истории стало ниже 3 млрд, поэтому новый дизайн разработан «с учетом потребностей нового поколения интернет-пользователей».

Фонд «Викимедиа» — некоммерческая организация, которая поддерживает работу «Википедии», «Викисловаря», «Викицитатника» и других вики-проектов. При этом фонд не является правообладателем контента, размещенного на платформах волонтерами.

Эрдни Кагалтынов