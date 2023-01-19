В Самаре на территории исторического поселения открыли магазин «Пятерочка»

Продовольственный магазин «Пятерочка» открылся на территории исторического поселения Самары, на которой запрещено возводить подобные объекты. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Речь идет об объекте на ул. Пионерская. Как следует из копий документов, опубликованных парламентарием, ранее ООО «Вектор» получило разрешение городской администрации на строительство на указанной территории.
Проект компании предусматривал открытие на участке выставочного зала. Это соответствовало предмету охраны исторического поселения Самары. Однако в итоге на месте выставочного зала появился магазин.
По информации Александра Хинштейна, ООО «Вектор» афиллировано с ООО «Кедр-1» и его бенефициаром Виталием Зайцевым. Указанная компания по контракту с самарскими чиновниками занимается уборкой дорог и вывозом снега.
Действия ООО «Кедр-1» неоднократно становились объектом внимания правоохранителей. Например, в минувшем году прокуратура Самары признала законным возбуждение уголовного дела в отношении директора ООО «ПСК» Юрия Приятелева и неустановленных лиц из руководства ООО «Кедр-1». Им инкриминируется ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). В 2020 году Юрий Приятелев с представителями руководства ООО «Кедр-1» передали в администрацию Кировского района фиктивные талоны от имени полигона АО «Экология-сервис» на утилизацию более 1366 тонн отходов, установили правоохранители. В итоге за невыполненные работы ООО «ПСК» получило от администрации свыше 250 тыс. руб., считают силовики.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Отходы утилизировали фиктивно».