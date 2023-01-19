Автобус перевернул инкассаторский броневик на севере Петербурга

Автобус № 211, ходящий по маршруту в Зеленогорск, с ночь с 18 на 19 января столкнулся с машиной инкассации в Приморском районе Петербург. ДТП случилось на улице Савушкина в районе съезда на Западный скоростной диаметр (ЗСД).

Авария, по данным аварийных служб, произошла около 00:20 на улице Савушкина. Как видно на опубликованном в соцсетях видео, автобус врезался в проезжавшую перекресток инкассаторскую машину, после удара последняя опрокинулась на бок. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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