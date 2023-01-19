Депутата в Казахстане исключили из партии за пророссийскую позицию по Украине

Демократическая партия Казахстана «Ак Жол» исключила из своих рядов депутата Мажилиса (нижняя палата парламента) Азамата Абильдаева, сообщила пресс-служба партии. Ранее депутат заявил в интервью, что поддерживает военную операцию России на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азамат Абильдаев

Фото: Соцсети Азамата Абильдаева Азамат Абильдаев

Фото: Соцсети Азамата Абильдаева

Вчера, 18 января, Азамат Абильдаев в интервью «Радио Азаттык» (филиал «Радио Свобода», весь холдинг признан в России СМИ-иноагентом) сказал, что поддерживает президента РФ Владимира Путина, и назвал власти Украины «нацистами». Он добавил, что называет конфликт России и Украины специальной военной операцией. В ответ на вопрос журналиста о его отношении к гибели мирных жителей на Украине господин Абильдаев заявил, что в вооруженном конфликте жертв не избежать.

Сегодня, 19 января, пресс-служба «Ак Жол» сообщила об исключении Азамата Абильдаева из партии. В ЦИК направлено письмо о прекращении его депутатского мандата. Члены нацсовета партии отметили в пресс-релизе, что слова исключенного депутата противоречат их позиции и нарушают партийную и депутатскую этику. «Следует отметить, что, как заявил вчера президиум партии, партия “Ак Жол” всегда уважает и поддерживает независимость и территориальную целостность нашей республики и других дружественных государств»,— говорится в пресс-релизе.

После исключения из партии Азамат Абильдаев сказал в комментарии «Радио Азаттык», что согласен с партийным решением и не хочет «одним словом» подставлять партию перед выборами. «Я согласен с ними. У меня нет обид ни на кого. Нам нужно понять одно: говоря „национал-патриоты“, твердя „национал“, только бы не стать как Украина»,— добавил господин Абильдаев.

«Ак Жол» — политическая партия правого толка, основанная в 2002 году. Позиционирует себя как «конструктивная оппозиция». Представлена в парламенте Казахстана. На парламентских выборах в 2021 году набрали 10,95% голосов. На прошлогодних президентских выборах кандидат от «Ак Жол» Дания Еспаева набрала 5,05% голосов.

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Эрдни Кагалтынов