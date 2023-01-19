Полицейские обнаружили игорный клуб по улице Восточно-Кругликовская в Краснодаре

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Краснодару вышли на подпольный игорный клуб, располагавшийся в цокольном этаже многоэтажки по ул. Восточно-Кругликовская, сообщает пресс-служба краевого УМВД.

Во время рейда, в помещении клуба находились охранник, игрок и два официанта. Сотрудники полиции изъяли жесткие диски, черновые записи, мобильные телефоны и др. вещдоки.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к организации нелегальной игорной деятельности.

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram