Полицейские обнаружили игорный клуб по улице Восточно-Кругликовская в Краснодаре

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Краснодару вышли на подпольный игорный клуб, располагавшийся в цокольном этаже многоэтажки по ул. Восточно-Кругликовская, сообщает пресс-служба краевого УМВД.
Во время рейда, в помещении клуба находились охранник, игрок и два официанта. Сотрудники полиции изъяли жесткие диски, черновые записи, мобильные телефоны и др. вещдоки.
Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к организации нелегальной игорной деятельности.
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