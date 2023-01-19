Ветеран МВД из Свердловской области погиб на спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине 24 декабря погиб ветеран полиции из Асбеста (Свердловская область) Виталий Плетнев, сообщили на странице «МО МВД России Асбестовский» во «ВКонтакте». На СВО он отправился добровольцем.

Виталий Плетнев служил в ОВД более 27 лет, дважды был в служебных командировках в Чечне, награжден различными медалями. После выхода на пенсию служил в охранных предприятиях Асбеста и был членом ветеранской организации. У погибшего остались жена, сын и мать.

Прощание с уральцем пройдет 20 января в ритуальном зале на ул. Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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