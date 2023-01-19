Зарубежные СМИ: Сможет ли Усейн Болт вернуть пенсионные накопления?

Усейн Болт потерял $12 млн. Деньги, которые спринтер копил на пенсию, пропали со счетов. Самый быстрый человек мира стал жертвой мошенников, утверждают его адвокаты. Господин Болт — давний клиент ямайской инвестиционной компании. На днях выяснилось, что из нее вывели более $1 млрд. Подписчики спортсмена в гневе, они напоминают, что Усейн Болт тратил большие деньги на благотворительность. А мировые СМИ пытаются разобраться, как один из богатейших спортсменов мог лишиться своего состояния. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На днях в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Усейна Болта появилось загадочное сообщение: «В мире лжи, где правда? В чем корень зла? Деньги». Тогда подтвердились худшие опасения. Спортсмен оказался одним из 30 клиентов ямайской Stocks and Securities Limited, чьи накопления испарились — всего более $1 млрд.

На прошлой неделе компания опубликовала заявление о том, что ей стало известно о мошеннических действиях бывшего сотрудника. Источник Jamaica Observer уточнил, что еще в августе 2022 года в фонде заметили неладное, при этом предполагаемый мошенник работал в компании до 11 января. Как раз в тот день команда господина Болта встретилась с представителями SSL после обнаруженного в ходе ежегодной проверки портфеля несоответствия. Усейн Болт, уточняет Jamaica Observer, открыл счет в 2012-м и никогда не выводил средства.

Олимпийский чемпион накопил более $12,5 млн, а теперь в его портфеле всего $12 тыс., рассказал в интервью Bloomberg адвокат спортсмена. «Это печальная новость для любого. И уж тем более для мистера Болта, который открыл этот счет, чтобы накопить на пенсию»,— добавил юрист. Ямайский спринтер, по его словам, был в шоке, когда обнаружил пропажу. Адвокаты с нетерпением ждут разъяснений от SSL, в противном случае они обратятся в суд с уголовным иском.

В компании уже ввели временное управление. Инвестфирме разрешено продолжить работу, но для любых трансакций потребуется одобрение правительства. Там тоже не скрывают эмоции. «Как и все ямайцы, я в шоке, гневе и испытываю отвращение от этого злого поступка»,— заявил министр финансов Найджел Кларк. Он выразил уверенность, что преступление будет раскрыто, а виновные наказаны.

Господин Кларк поспешил заверить инвесторов — финансовая система Ямайки остае-ется стабильной. «Сейчас велик соблазн в ней сомневаться, но не торопитесь мазать черной краской всю отрасль из-за каких-то нечестных людей. Ямайка остается ведущим финансовым центром Карибского бассейна»,— заявил министр. В то же время в полиции уточнили, что сомнительные трансакции на счетах клиентов SSL проводились в течение последних 10 лет.

Усейн Болт, напоминает The Guardian, не только самый быстрый человек в мире. Он еще и зарабатывает быстрее всех спортсменов. Только в 2016-м, за год до завершения карьеры, он получил $33 млн.

Легенда спорта обожает быстрые автомобили, отмечает Forbes. В гараже Усейна Болта три спорткара Ferrari. Кастомизированный Nissan GT-R с автографом спринтера ушел с молотка за $187 тыс. Вырученные деньги перевели в благотворительный фонд господина Болта. «Они ограбили детей»,— пишут в комментариях под постом спортсмена. «Усейн мог выбрать любую страну для жизни, но решил жить и инвестировать дома, и так вы его отблагодарили?».

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