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Коммерсантъ FM
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Зарубежные СМИ: Сможет ли Усейн Болт вернуть пенсионные накопления?

19 января, четверг

Усейн Болт потерял $12 млн. Деньги, которые спринтер копил на пенсию, пропали со счетов. Самый быстрый человек мира стал жертвой мошенников, утверждают его адвокаты. Господин Болт — давний клиент ямайской инвестиционной компании. На днях выяснилось, что из нее вывели более $1 млрд. Подписчики спортсмена в гневе, они напоминают, что Усейн Болт тратил большие деньги на благотворительность. А мировые СМИ пытаются разобраться, как один из богатейших спортсменов мог лишиться своего состояния. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На днях в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Усейна Болта появилось загадочное сообщение: «В мире лжи, где правда? В чем корень зла? Деньги». Тогда подтвердились худшие опасения. Спортсмен оказался одним из 30 клиентов ямайской Stocks and Securities Limited, чьи накопления испарились — всего более $1 млрд.

Как Усейн Болт стал &quot;Молнией&quot;

Как Усейн Болт стал "Молнией"

На прошлой неделе компания опубликовала заявление о том, что ей стало известно о мошеннических действиях бывшего сотрудника. Источник Jamaica Observer уточнил, что еще в августе 2022 года в фонде заметили неладное, при этом предполагаемый мошенник работал в компании до 11 января. Как раз в тот день команда господина Болта встретилась с представителями SSL после обнаруженного в ходе ежегодной проверки портфеля несоответствия. Усейн Болт, уточняет Jamaica Observer, открыл счет в 2012-м и никогда не выводил средства.

Олимпийский чемпион накопил более $12,5 млн, а теперь в его портфеле всего $12 тыс., рассказал в интервью Bloomberg адвокат спортсмена. «Это печальная новость для любого. И уж тем более для мистера Болта, который открыл этот счет, чтобы накопить на пенсию»,— добавил юрист. Ямайский спринтер, по его словам, был в шоке, когда обнаружил пропажу. Адвокаты с нетерпением ждут разъяснений от SSL, в противном случае они обратятся в суд с уголовным иском.

В компании уже ввели временное управление. Инвестфирме разрешено продолжить работу, но для любых трансакций потребуется одобрение правительства. Там тоже не скрывают эмоции. «Как и все ямайцы, я в шоке, гневе и испытываю отвращение от этого злого поступка»,— заявил министр финансов Найджел Кларк. Он выразил уверенность, что преступление будет раскрыто, а виновные наказаны.

Господин Кларк поспешил заверить инвесторов — финансовая система Ямайки остае-ется стабильной. «Сейчас велик соблазн в ней сомневаться, но не торопитесь мазать черной краской всю отрасль из-за каких-то нечестных людей. Ямайка остается ведущим финансовым центром Карибского бассейна»,— заявил министр. В то же время в полиции уточнили, что сомнительные трансакции на счетах клиентов SSL проводились в течение последних 10 лет.

Как Усейн Болт оформляет товарный знак на свою знаменитую позу победителя

Как Усейн Болт оформляет товарный знак на свою знаменитую позу победителя

Усейн Болт, напоминает The Guardian, не только самый быстрый человек в мире. Он еще и зарабатывает быстрее всех спортсменов. Только в 2016-м, за год до завершения карьеры, он получил $33 млн.

Легенда спорта обожает быстрые автомобили, отмечает Forbes. В гараже Усейна Болта три спорткара Ferrari. Кастомизированный Nissan GT-R с автографом спринтера ушел с молотка за $187 тыс. Вырученные деньги перевели в благотворительный фонд господина Болта. «Они ограбили детей»,— пишут в комментариях под постом спортсмена. «Усейн мог выбрать любую страну для жизни, но решил жить и инвестировать дома, и так вы его отблагодарили?».

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