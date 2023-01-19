Беглов: строительство Большого Сампсониевского моста начнется в 2023 году

Строительство Большого Смоленского моста через Неву в створе улицы Коллонтай начнется в конце 2023 года, сообщил губернатор Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее строки начала работ сдвигались властями города на 2024 год.

«Большой Смоленский мост. Проектирование заканчиваем в этом году, и в конце года начнем его строительство»,— сказал господин Беглов, рассказывая президенту о текущих инфраструктурных проектах в городе (цитата по ТАСС).

Большой Смоленский мост станет частью внутреннего полукольца будущей магистрали, которая соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра. Мост подключат в дорожной сети через развязки на проспект Обуховской обороны, Октябрьскую набережную, а также на пересечение Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай. Власти города оценивают его строительство в 13 млрд рублей.

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