14 домов остались без отопления в селе Вавож в Удмуртии 18 января

18 января 14 домов в микрорайоне «Шанхай» в селе Вавож Удмуртии остались без теплоснабжения из-за аварии на теплотрассе. Об этом во «ВКонтакте» рассказал глава Вавожского района Олег Овчинников. К вечеру того же дня специалисты устранили порыв.

Напомним, ранее в Можге у коммунальщиков ушло порядка трех дней на устранение аварии на теплосетях, которая произошла в ночь на 13 января. На совещании в правительстве и.о. вице-премьера Игорь Асабин заявил, что авария вызвана износом сетей. Авария привела к отключению отопления в 79 многоквартирных домах и 12 социальных учреждениях города.