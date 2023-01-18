Можга дождалась тепла

Порядка трех дней ушло у коммунальщиков в Можге на устранение аварии на теплосетях, которая произошла в ночь на 13 января. На совещании в правительстве и.о. вице-премьера Игорь Асабин заявил, что авария вызвана большим износом сетей. По данным прокуратуры, авария привела к отключению отопления в 79 многоквартирных домах и 12 социальных учреждениях города. Ведомство начало проверку по данному факту. 18 января некоторые пользователи в соцсетях продолжили жаловаться на недостаточно горячие батареи, однако администрация города отчиталась, что тепло есть во всех домах. Региональные власти намерены заняться масштабной реконструкцией теплосетей и рассчитывают на включение республики в федеральную программу для финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Игорь Асабин Фото: vk.com, Игорь Асабин

18 января в Можге по поручению и.о. вице-премьера Удмуртии Игоря Асабина состоялось выездное совещание республиканской комиссии по ЖКХ в составе представителей регионального минстроя, депутатов гордумы, представителей прокуратуры, жилищной инспекции и администрации города и руководителей управляющих компаний. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Аварийное отключение в Можге произошло с 12 на 13 января на котельной №12. Подача тепла была прекращена в микрорайоны Наговицынский, Вешняковский, Сельхозхимии, РЭС, многоквартирный дом №1 в микрорайоне Чебершурский. В 8 утра 13 января работа котельной была восстановлена, однако после этого произошли новые порывы на участках коммунальной сети, и вновь было отключено теплоснабжение. 13 и 14 января устранили пять порывов. Работы выполнялись в условиях повышенной сложности, отметил господин Галеев. Температура воздуха в эти дни была в пределах от 10 до 15 градусов мороза. Один из участков располагался под дорогой, а поврежденные трубы имели большой диаметр, что потребовало значительных временных затрат. 15 января котельная была вновь запущена в работу.

В настоящий момент, по информации управляющих компаний, жалобы на холод в квартирах поступают от жителей только одного дома в Наговицынском микрорайоне. Именно туда отправилась комиссия, чтобы разобраться в причинах ситуации. Где-то выявили завоздушенность батарей — эту проблему управляющая компания устранит в ближайшее время. В двух других квартирах, по словам жильцов, проблема носит системный характер и длится уже не первых год. Она возникла при ремонте внутридомовой системы отопления. В результате ресурсоснабжающей организации и управляющей компании рекомендовано провести поквартирный обход дома.

Депутат госсовета Удмуртии Рашит Абашев, принимавший участие в работе комиссии, рассказал, что готовит депутатский запрос в Можгинскую межрайонную прокуратуру по проверке деятельности управляющей компании «Можгинская УК». «Считаю, на лицо бездействие «Можгинской УК», в результате которого пострадали сотни жителей Можги. Подчеркну, что в конце лета компания отчиталась о готовности к проведению отопительного сезона. Поэтому необходимо с помощью прокуратуры проверить, как проходила передача объектов, кто проводил их приемку перед зимним сезоном. Виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности. И считаю, что нужны более жесткие требования к приемке объектов ЖКХ перед отопительным сезоном»,— подчеркнул депутат.

Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в прокуратуре республики, по факту длительного отсутствия тепла в квартирах Можгинский межрайонный прокурор проводит проверку, республиканская прокуратура контролирует эту работу. По данным надзорного органа, тепло отсутствовало в 79 многоквартирных домах, в которых проживают 11,6 тыс. человек, а также в 12 социально-значимых объектах. Напомним, население Можги составляет порядка 44 тыс. человек.

В течение всех этих дней местные жители в соцсетях жаловались на холод в квартирах, бездействие управляющей компании и городской администрации. Сообщения о плохой работе отопления появлялись и днем 18 января. На совещании в правительстве накануне Игорь Асабин сообщил, что всего по данным Центра управления регионом, поступило 113 обращений на эту тему.

«Важно работать с людьми, объяснять им ситуацию, быть в постоянном контакте с теми, кто остался без тепла. У нас есть уязвимые категории — пожилые люди, маломобильные граждане, многодетные малообеспеченные семьи. И здесь вопросы нужно решать точечно — кому-то обогреватели доставить, кому-то помочь временно перебраться к родственникам»,— подчеркнул Игорь Асабин.

Он пояснил, что за длительное время отсутствия отопления в морозы произошла максимальная потеря тепла жилыми домами и для восстановления температуры в помещениях необходимо время. Сверхнормативное увеличение температуры теплоносителя может создать риск новых порывов на сетях. Поэтому температура подаваемого ресурса строго соответствует норме.

Представитель администрации города заявил, что власти контролировали деятельность ресурсоснабжающей организации и работу комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также организовали поквартирный обход семей, находящихся в социально опасном положении, и подготовили отапливаемые места временного размещения для тех, кто заявит о соответствующей потребности. Между тем, пользователи в комментариях в официальном сообществе городской администрации отметили, что информация об отапливаемых местах временного размещения не публиковалась. В ответ аккаунт администрации оставил ссылку на публикацию на странице филиала центра обслуживания населения в Можге и Можгинском районе, размещенную вечером 15 января. Предложение касалось инвалидов и одиноких пожилых людей.

Причины данной аварии будет выяснять специальная комиссия, однако по словам и.о. вице-премьера, уже ясно, что их несколько, в частности, высокий износ теплосетей города, который составляет более 60%. Кроме того, он указал на сбои в организационной работе управляющей компании при подготовке к сезону отопления. Проблему высокого износа сетей республиканские власти намерены решать за счет участия в федеральной программе модернизации коммунальных сетей. В 2023 году республика получит на это 200 млн руб., в 2024 году — 800 млн. Игорь Асабин попросил глав муниципалитетов проявить активность и подготовить документы для подачи заявки на участие в программе.

Вечером 18 января стало известно об обнаружении еще одной утечки на теплопроводе по ул. Весенней. Утром 19 января рабочие отключат этот участок от отопления для проведения работ. В связи с этим временно прекратится подача теплоносителя в район электросетей, детский сад № 24 (новый корпус), Можгинский Агропромышленный колледж и жилой дом по ул. Наговицына,187. Сейчас место ремонта раскопано и огорожено, материалы подготовлены и доставлены на место. Ориентировочное время восстановления подачи тепла — 17:00.

Михаил Красильников