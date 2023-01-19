Крупная партия эндоскопической аппаратуры поступила в Глазовскую межрайонную больницу в Удмуртии

В Глазовскую межрайонную больницу в Удмуртии поступила партия эндоскопической аппаратуры экспертного класса, сообщает заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук в Telegram. В частности, в учреждение направили по четыре видеоэндоскопические системы, видеогастроскопа и видеоколоноскопа, а также бронхоскоп и аргоноплазменный электрокоагулятор.

По словам заведующего эндоскопическим отделением больницы Михаила Шишкина, оборудование позволит врачам увеличить объемы и качество исследований для раннего выявления новообразований и патологий. Кроме того, на аппаратуре этого класса ведется визуальное исследование, фото и видеозапись.

На новом оборудовании также проводятся лечебные процедуры. В их числе остановка желудочно-кишечного кровотечения, удаление доброкачественных опухолей и инородных тел.