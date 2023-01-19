SuperJob: 60% челябинцев одобряют начальную военную подготовку в школах

Около 60% жителей Челябинска поддерживают введение в школах, техникумах и колледжах курса начальной военной подготовки. Об этом по итогам опроса экономически активных горожан сообщают эксперты SuperJob.

Введение начальной военной подготовки чаще одобряют мужчины, чем женщины — 68% против 54%. Доля сторонников инициативы выше среди граждан старше 45 лет (72%), чем среди жителей до 34 лет (43%). Среди родителей школьников 5–11 классов, студентов техникумов и колледжей 64% поддерживают дополнение учебной программы.

Против введения начальной военной подготовки выступает 28% опрошенных. Они объясняют это перегруженностью школьников и сложностью с организацией качественного преподавания этого предмета.