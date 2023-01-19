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Совет директоров СМЗ проголосовал за кандидатуру нового директора

Новый совет директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» 17 января провел свое первое заседание, на котором был избран его председатель, принят новый устав общества и назначен генеральный директор. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», им стал Руслан Димухамедов, гендиректор ООО «Объединенные урановые предприятия» (входит в структуру Росатома «Атомредметзолото»). По словам источников, протокол заседания пока якобы не подписан, поэтому информация об этом не раскрыта. При этом, согласно законодательству, в интернете это нужно сделать в течение трех дней. Ранее общее собрание акционеров СМЗ избрало совет директоров, в который, помимо господина Димухамедова, вошли представители Минпромторга и Росимущества.

Фото: Атомредмедзолото

Фото: Атомредмедзолото

ОАО «Соликамский магниевый завод» — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья. Основан в 1936 году. Помимо магния, завод производит губчатый титан, ниобий и тантал. В прошлом году контрольный пакет акций предприятия перешел в собственность Росимущества. Это стало итогом судебного спора, по результатам которого был удовлетворен иск Генпрокуратуры РФ об изъятии акций завода у частных владельцев.

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