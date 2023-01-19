Этому столику наливать

Несмотря на спецоперацию РФ на Украине, жители Татарстана в 2022 году не стали отказываться от посещения кафе, баров и ресторанов. В результате оборот общественного питания за 11 месяцев прошлого года увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. При этом только в ноябре выручка выросла почти на 20%. Представители бизнеса отмечают «большое желание получать еду вне дома» как у жителей республики, так и у туристов. По их словам, несмотря на кризис, «люди все равно приходят в кафе, рестораны, бары для общения со своими друзьями и близкими».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Согласно данным Татарстанстата, оборот общественного питания за 11 месяцев 2022 года составил 49,2 млрд руб. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Тогда выручка кафе, баров, ресторанов, а также столовых и поставщиков продуктов не превысила 42 млрд руб. При этом только в ноябре рост оборота предприятий общепита составил 19,9% — до 5,2 млрд руб. Данные за декабрь Татарстанстат пока не опубликовал.

Показатели в сфере общепита фактически вернулись к допандемийному уровню. Напомним, по итогам 2020 года общее сокращение оборота татарстанских заведений достигло 26,4%. Пик падения пришелся на апрель, когда общепит потерял 63% прежнего оборота (в мае — 55,9%). Тогда рестораны работали в республике только навынос и на доставку. В 2021 году оборот восстановился только на 17,8%. При этом выручка сокращалась осенью на фоне введения QR-кодов, которые требовали при посещения баров и ресторанов. При этом заведениям запретили принимать гостей в ночное время, сократив рабочее время до 23:00. Это ограничение было снято только в начале 2022 года.

В прошлом году оборот общественного питания заметно рос в январе. Однако после объявления спецоперации РФ на Украине пошел спад. В апреле выручка сократилась на 7% к уровню такого же месяца предыдущего года, в мае — на 1,4%, в июне — на 0,8%, в июле — на 1,6%. С августа началось постепенное восстановление оборота общественного питания. Этот процесс не остановила даже объявленная частичная мобилизация в стране. Так, в сентябре выручка кафе и ресторанов увеличилась на 1,9%, а в октябре — на 9,2%.

«Прошедший год, действительно, показал хорошие для нас результаты. В 2021 году мы еще преодолевали последствия коронавируса, в том числе от введения QR-кодов. Однако в 2022 году интерес к заведениям общепита снова возрос»,— рассказала „Ъ“ генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова. Она отметила «большое желание получать еду вне дома» как у жителей республики, так и у туристов. «Особенно большой туристический поток был в летний период, а также в ноябрьские праздники и перед Новым годом. Было много корпоративов в ресторанах и кафе. Это позволило в целом за год увеличить оборот наших предприятий на 15-20%. Мы считаем, что вернулись на допандемийный период»,— добавила она.

По словам Галины Шарафутдиновой, посещаемость кафе и ресторанов падала после начала спецоперации РФ на Украине. «Но люди все равно хотят жить в социуме, не закрываться дома. Да, сократился средний чек, сократилось количество посещений, но люди все равно приходят в кафе, рестораны, бары для общения со своими друзьями и близкими в атмосфере любимых заведений»,— заключила представитель ассоциации.

Несмотря на то, что показатели сферы общественного питания восстановились, в целом жители Татарстана стали меньше тратить. Так, например, оборот розничной торговли в 2022 году оказался меньше, чем в ковидном 2021-м. За 11 месяцев прошлого года этот показатель достиг 1,1 трлн руб. Сокращение (с учетом инфляции) составило 2,4%. По данным Татарстанстата, положительная динамика наблюдалась только в первом квартале. Однако с апреля жители Татарстана стали экономить на покупках. В первую очередь сократился оборот торговли непродовольственными товарами: по итогам января–ноября 2022 года — на 8,1%.

Кирилл Антонов