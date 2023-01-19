Ветеринары подвели фермеров

Воронежская полиция с третьего раза добилась утверждения обвинительного заключения и передачи в суд уголовного дела в отношении местного фермера, директора верхнемамонского ООО «Рассвет» Сергея Агибалова. Ему и главному зоотехнику Юрию Лукьянчикову вменяют пять эпизодов мошенничества с госсубсидиями на 7,5 млн руб. По словам собеседников «Ъ-Черноземье», в основе дел лежит разный подход к учету коров у ветеринаров и аграриев. Теперь хозяйство отказалось от господдержки. Общее число уголовных дел в Воронежской области, возбуждаемых в связи с получением субсидий в АПК, может достигать десятка в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

УМВД России по Воронежу завершило расследование уголовного дела в отношении Сергея Агибалова и Юрия Лукьянчикова, сообщили вчера в областном главке МВД. Следствие установило, что господин Агибалов, «желая получить денежные средства» — субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат по обеспечению прироста собственного производства молока (с их помощью власти стимулируют аграриев повышать продуктивность), договорился с главным зоотехником «о подготовке заведомо ложных сведений о молочной продуктивности коров и численности скота, находящегося на ферме».

В 2019–2020 годах компания на основании этих показателей получила пять траншей на общую сумму свыше 7,5 млн руб. После этого в ситуацию вмешались сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД во взаимодействии с областным управлением ФСБ.

Уголовное дело уже поступило в Центральный районный суд Воронежа. По данным ГУ МВД, господам Агибалову и Лукьянчикову вменяют мошенничество в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Но в данных суда говорится о пяти эпизодах крупного мошенничества у каждого.

По словам собеседника «Ъ-Черноземье», знакомого с ходом расследования уголовного дела, обвинительное заключение удалось утвердить с третьего раза: один раз его возвращал руководитель следственного органа, еще раз — уже прокурор. По первым эпизодам уголовные дела возбуждались в 2021 году; сначала фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. После выявления новых эпизодов их поместили под домашний арест, а затем выпустили под запрет определенных действий.

По словам источников «Ъ-Черноземье», поводом для возбуждения уголовных дел могли стать разные методики учета поголовья и продуктивности. Следствие полагает, что мясного поголовья в хозяйстве не было вовсе (только молочное), тогда как господин Агибалов заявил о нескольких сотнях мясных коров. Это принципиально важно и для оценки продуктивности стада (она в итоге у следствия и хозяйства разошлась почти вдвое): теоретически полученное от мясных коров молоко не должно учитываться при оценке продуктивности, так как не идет на продажу и является «побочным» продуктом.

«Рассвет» передавал свои сведения в областной департамент аграрной политики, но следствие опиралось на информацию не аграриев и Воронежстата, а ветеринаров. Собеседники «Ъ-Черноземье» предполагают, что ветспециалисты могли допускать неточности: например, неправильно отражать в отчетности уже сданных на убой животных.

Представляющий интересы Сергея Агибалова адвокат Игорь Щербатых пообещал «Ъ-Черноземье» прокомментировать ситуацию позднее. В областном департаменте аграрной политики рассказали «Ъ-Черноземье», что в 2021–2022 годах субсидии «Рассвет» уже не получал. При этом департамент не обращался в арбитражный суд с требованием взыскать субсидии с компании, хотя такая практика и применяется.

В среднем только по малым формам хозяйствования в АПК воронежские силовики с 2017 года возбудили 21 уголовное дело: речь идет в основном о небольших суммах до нескольких миллионов рублей. Среднее число уголовных дел в год, включая средний и крупный аграрный бизнес, может составлять около десятка, предположили в департаменте: «Помимо четырех направлений малых форм дела возбуждались как минимум еще по пяти другим направлениям».

Олег Мухин