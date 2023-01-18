Мошенничество осталось в процессе

Уголовное дело в отношении бывшего прокурора Кировского района Андрея Пригарова не вернули на дополнительное расследование, как о том просил выступающий потерпевшим Алексей Чугунов. Господин Пригаров обвиняется в двух эпизодах мошенничества. Согласно обвинению, он получил от Алексея Чугунова взятку в виде недостроенного дома за прекращение уголовного дела, но дело все равно ушло в суд. Также обвинение полагает, что экс-прокурор получил от директора МУСПП «Ритуал» 7,7 млн руб. и долю в ООО «Ритуал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Голицын, Коммерсантъ Фото: Алексей Голицын, Коммерсантъ

Кировский районный суд не удовлетворил ходатайство Алексея Чугунова, выступающего потерпевшим в деле о мошенничестве в отношении бывшего прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, о возвращении материалов на дополнительное расследование. Информацию подтвердили в районном суде, решение принималось на закрытом заседании, об этом просил сам истец. На предыдущем заседании, которое по просьбе потерпевшего также проходило в закрытом режиме, Алексей Чугунов представил суду новую версию произошедшего между ним и обвиняемым. Что конкретно он сказал, в суде не уточняют, однако председательствующий Антон Степанов не счел возможным удовлетворить ходатайство потерпевшего.

Следствие считает, что в 2014 году к Андрею Пригарову обратился ранее судимый Алексей Чугунов, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Господин Пригаров якобы пообещал помочь ему избежать наказания, взамен тот должен был передать ему недостроенный дом в поселке Поливановка стоимостью 1,2 млн руб. Недвижимость была оформлена на брата Андрея Пригарова, а поскольку прокурор не мог повлиять на решение суда и не сделал этого, Чугунов был осужден на 3,5 года лишения свободы условно по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Экс-прокурору в свою очередь по этому эпизоду предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В 2020 году Ленинский районный суд Саратова признал дом в Поливановке незаконным строением и обязал владельцев снести его.

Еще один эпизод мошенничества в особо крупном размере, в котором обвиняемым вместе с Андреем Пригаровым проходит соучредитель саратовского ООО «Ритуал» Олег Вартанов, касается событий, имевших, по мнению обвинения, место в 2017 году. Тогда, как считает следствие, Андрей Пригаров узнал, что ООО «Ритуал» планирует строить на кладбище в поселке Елшанка бюро ритуальных услуг. Фактическим интересантом строительства следствие считает директора МУСПП «Ритуал» Михаила Шулекина. Андрей Пригаров якобы обратился к господину Шулекину и предложил, чтобы тот платил ему не менее 500 тыс. руб. ежемесячно и передал долю 50% в ООО «Ритуал» его доверенному лицу Олегу Вартанову. За это господин Пригаров якобы обещал Михаилу Шулекину, что не будет принимать мер прокурорского реагирования в случаях, если в ходе строительства Дома ритуальных услуг будут допускаться ­нарушения.

В 2019 году, после того как разрешение на строительство объекта недвижимости на елшанском кладбище было получено, Михаил Шулекин якобы согласился на условия Андрея Пригарова. До конца 2020 года господин Шулекин якобы передал 7,7 млн руб., при этом лично гос­подину Пригарову деньги не поступали. По договоренности между сторонами они поступали в ООО «Ритуал», которое направляло их на строительство Дома ритуальных услуг. В итоге, по версии обвинения, с 2019 по 2020 годы обвиняемый получил через Олега Вартанова взятку частями на сумму 7,7 млн руб. и 50% доли в «Ритуале» стоимостью более 2,5 млн руб., то есть всего 10,2 млн руб. Изначально следствие говорило о взятке в размере 18 млн руб.

Андрей Пригаров был задержан 30 декабря 2020 года, все это время он находился под домашним арестом. После возбуждения уголовных дел Андрей Пригаров был уволен из прокуратуры, в которой работал с 2000 года. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по эпизоду с мошенничеством и до 15 лет по эпизоду взятки. Олегу Вартанову — до 12 лет колонии.

Вину оба обвиняемых не признают. Адвокат Олега Вартанова Светлана Писакина утверждает, что ее подзащитный не передавал денег Андрею Пригарову, а значит, выступать посредником при получении взятки он не может. Заявление гособвинения о том, что он действовал в интересах господина Пригарова, защита считает несостоятельным. Адвокат Андрея Пригарова Андрей Морозов также настаивает на невиновности своего доверителя, так как его причастность к строительству недвижимости на территории кладбища не доказана.

По второму эпизоду господин Пригаров утверждает, что Алексей Чугунов его оговаривает.

Алексей Морозов отмечает, что ранее защита уже просила суд вернуть эпизод с участием Алексея Чугунова на дополнительное расследование, но потерпевший отказывался от этого.

Господин Морозов сказал «Ъ», что защита также просила суд не удовлетворять ходатайство потерпевшего, однако отказался уточнять, в чем он не согласен с показаниями Алексея Чугунова, так как для этого, по его словам, пришлось бы разглашать материалы закрытого процесса.

Сергей Петунин