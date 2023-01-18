Миром по воде писано

Арбитражный суд Саратовской области утвердил мировое соглашение по иску ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», которое просило демонтировать водный стадион «Олимп» в Балаково, построенный в 1990х годах. Спортивный объект был признан самостроем, однако по мировому соглашению районная администрация самостоятельно демонтирует только часть сооружения. Глава района Сергей Грачев утверждает, что после этого водный стадион будет восстановлен, но уже на законных ­основаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водный стадион в Балаково обещают восстановить после ремонта дамбы

Фото: пресс-служба администрации Балаковского района Водный стадион в Балаково обещают восстановить после ремонта дамбы

Фото: пресс-служба администрации Балаковского района

В Саратовской области арбитражный суд принял решение утвердить мировое соглашение по делу о сносе водного стадиона «Олимп» на набережной Леонова в Балаково. Исковое заявление к администрации Балаковского района, на балансе которого стоит стадион, подавало федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». ФБУ требовало признать объект, состоящий из 18 сооружений, незаконной постройкой, отменить решение о регистрации права на него и обязать администрацию Балаковского района за свой счет снести самовольно возведенные объекты и привести в надлежащее (первоначальное) состояние занимаемую ­территорию.

Открытый в 1999 году вод­ный стадион «Олимп» в Балаково расположен на дамбе судоходного канала, предназначенного для пропуска судов в обход Саратовской ГЭС. В 2004 году на нем проходил студенческий чемпионат мира по водным лыжам. На «Олимпе» проводятся занятия по водным лыжам и вейкбордингу. Стадион используется балаковским МАУ «Универсальный спортивный комплекс ­„Альбатрос“».

Исковое заявление о сносе 18 сооружений стадиона ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» подало в апреле прошлого года. Учреждение требовало снести административное здание спортобъекта, судейское и топочное здание, навес, пять трибун, сети коммунальной инфраструктуры. В итоге стороны договорились убрать с набережной лишь девять объектов: навес, трибуны, сети водоснабжения от здания топочной до здания судейской, сети электроснабжения от административного здания бытового корпуса водного стадиона до здания судейской и ограждение на железобетонных откосах наклонной части дамбы. Административное здание и коммунальные сети к нему ликвидированы не будут.

Глава Балаковского района Сергей Грачев вчера пояснил, что администрация Волжского бассейна внутренних водных путей является владельцем сооружения «дамба левая приканальная № 4», на которой расположен стадион, а также заказчиком работ на реконструкцию этого гидротехнического сооружения.

Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, ФБУ объявило два конкурса на «текущий ремонт СГТС (судоходного гидротехнического сооружения)» более чем на 6,5 млн руб. Тендер на оба контракта выиграло балаковское ООО «Строй» Рубика Ваганяна.

По словам господина Грачева, стадион уберут для «обеспечения проведения ремонтных работ по реконструкции дамбы», однако в перспективе он будет ­сохранен.

«Моя позиция однозначная: сносить такой важный для города объект нельзя. Я проводил несколько встреч с представителями администрации Волжского бассейна внутренних вод­ных путей, чтобы урегулировать вопрос о сохранении водного стадиона, при этом обеспечив возможность проведения ремонтных работ на дамбе. В рамках последней встречи, которая состоялась в Нижнем Новгороде 11 января этого года, было достигнуто соглашение о демонтаже этих объектов для обеспечения ремонта дамбы с последующей возможностью оформления права аренды на часть гидротехнического сооружения»,— сообщил глава района в своем Telegram-канале.

По словам главы района, после реконструкции дамбы администрация вместе с ФБУ будет заниматься оформлением прав аренды на часть дамбы для размещения демонтированных объектов в соответствии с требованиями законодательства, демонтированные объекты не уничтожат, а позже разместят с согласия собственника. «Учитывая, что указанные объекты, а также ряд иных объектов на территории Водного стадиона не являются объектами капитального строительства, а относятся к разряду движимого имущества, они будут сняты с кадастрового учета, как объекты недвижимости, и включены в состав движимого имущества казны Балаковского муниципального района»,— пояснил господин Грачев, подчеркнув, что водный стадион полностью сохраняет свое функциональное назначение.

В администрации Волжского бассейна внутренних водных путей «Ъ» сказали, что «стороны нашли понимание в спорном вопросе, результатом совместной работы стало подписание мирового соглашения», и ведомство это устраивает. Никаких дополнительных комментариев в ФБУ не дали, сославшись на то, что «не имеют возможности» комментировать определение арбитражного суда до его вступления в силу.

Сергей Петунин