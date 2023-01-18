В США задержан владеющий криптобиржей Bitzlato россиянин Анатолий Легкодымов

В Майами 18 января был задержан 40-летний россиянин Анатолий Легкодымов. Его планируют доставить в окружной суд Флориды, где ему предъявят обвинение. В сообщении Минюста США господина Легкодымова называют мажоритарным владельцем криптобиржи Bitzlato. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США, как говорится в сообщении ведомства, сегодня признала Bitzlato — «главной компанией по отмыванию денег» при незаконном российском финансировании. В случае признания вины Анатолию Легкодымову грозит до 5 лет лишения свободы.

По информации Минюста США, Bitzlato базировалась в Китае. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что Минюст сотрудничал с «ключевыми партнерами» в США и за рубежом, чтобы задержать Анатолия Легкодымова. Ведомство заявило, что криптобиржа позволила преступникам обработать более $700 млн незаконных средств. Более $15 млн компания получила за счет программ-вымогателей. По информации Минюста, крупнейшим контрагентом Bitzlato стала Hydra — российский даркнет-рынок.

Как сообщил Минюст США, Bitzlato не требует от своих пользователей достоверной идентификации личности — фотографии или паспорта. При этом, отмечает ведомство, в тех случаях, когда пользователям требовалось предъявить какие-либо документы, Bitzlato допускала использование информации «подставных лиц». В этой связи на счетах компании хранились средства, предназначенные для преступной деятельности.

По данным Минюста, Анатолий Легкодымов знал, что в компанию приходят средства от незаконной деятельности. Во внутреннем чате Bitzlato он написал коллеге, что пользователи криптобиржи «известные мошенники». По информации Минюста, коллеги господина Легкомыдова неоднократно предупреждали его о том, что пользователи криптобиржи — наркоманы. При этом один из менеджеров компании якобы сказал Анатолию Легкодымову, что бороться с наркоторговлей нужно только номинально, чтобы не навредить прибыли компании.

В апреле 2022 года власти Германии совместно с Минюстом США изъяли сеть серверов, принадлежащих Hydra. Правоохранительные органы Германии конфисковали биткоины даркнета на сумму $25 млн. США в свою очередь заблокировали в стране все имущество лиц, имеющих отношение к Hydra. На площадке было около 17 млн пользователей и более 19 тыс. продавцов. На серверах Hydra ведется незаконная торговля наркотиками, поддельными документами и украденными данными.

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