В Петербурге с лета 2023 года повысят плату за содержание жилья

Тарифы на содержание жилья в Санкт-Петербурге повысятся на 8,5% с 1 июля 2023 года, изменения утвердил городской Комитет по тарифам, сообщила пресс-служба ведомства.

Тариф повысится для нанимателей государственного жилья и собственников квартир, которые не принимали на общем собрании решение о размере платы. Точный размер платежа с 1 будет зависеть от площади жилья, уровня благоустройства дома, от состава общедомового имущества и ряда других факторов.

«Содержание квартиры с наиболее характерной для Санкт-Петербурга степенью благоустройства, в которой на 1 человека приходится 25,95 кв. м, увеличится на 63,32 рублей и составит 808,60 рублей на человека в месяц»,— говорится в сообщении.

В комитете отметили, что расходы для оплаты ЖКХ могут быть скомпенсированы из городского бюджета для семей, доля этих расходов в общем доходе которых превышает 14%.

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