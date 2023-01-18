Американские розничные продажи снизились в декабре на 1,1%

Розничные продажи в США сократились в декабре в сравнении с ноябрем 2022 года на 1,1% — до $677,1 млрд. Такие данные сегодня, 18 января, представило Министерство торговли США. Снижение оказалось чуть значительнее, чем ожидали аналитики, опрошенные Reuters,— они прогнозировали снижение на 0,8%. В сравнении с декабрем 2021 года розничные продажи выросли на 6%.

Особенно сильно в декабре упали продажи бензина и другого заправочного топлива — на 4,6%. Продажи мебели и товаров для дома снизились на 2,5%, автомобилей и комплектующих к ним — на 1,2%. Снизились продажи по всем категориям, кроме строительных товаров (рост на 0,3%), а также книг и товаров для спорта и хобби (на 0,1%).

«Слабые розничные продажи в декабре показывают, что потребители, видимо, экономят в условиях экономической нестабильности. Траектория американской экономики слабеет, а риски рецессии растут в 2023 году»,— считает старший экономист компании LPL Financial Джеффри Роуч. По мнению экспертов, сказывается и то, что предпраздничные покупки потребители перенесли на ноябрь и даже октябрь.

Яна Рождественская