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Коммерсантъ FM
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Официальному курсу рубля расширили список валют

Что означает решение Центробанка

Центробанк установит официальный курс рубля еще к девяти иностранным валютам. Кроме доллара, евро и юаня, в списке появились, например, сербский динар, грузинский лари, таиландский бат и новозеландский доллар. Общее число валют, для которых ЦБ устанавливает курсы, выросло до 43.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Расширение списка для установления официального курса к рублю — это логичный шаг со стороны регулятора, отметил глава инвесткомпании «Иволга капитал» Андрей Хохрин. По его словам, в этих валютах торговля идет все активнее: «Банк России следует за тенденцией — растут обороты всеми указанными валютами, в частности, юань стал суперликвидным. Туда же подтягиваются драмы и лиры. В принципе, и внешняя торговля, и валютный обмен серьезно теряют централизацию, которая основывалась на долларе и евро. И Банк России стал устанавливать курсы для всего, потому что расчеты идут в прочих единицах. Кроме того, у регулятора появляются ориентиры в виде нормальных торгов на Мосбирже, на основании которых можно устанавливать объективные курсы».

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В свою очередь, ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков считает решение Центробанка формальной процедурой. По его мнению, установка официальных курсов нужна для заключения международных торговых контрактов: «Это логичное продолжение процесса, то есть перехода на торговлю в валютах дружественных стран и ухода от доллара и евро в международных расчетах. Официальный курс по большому счету нужен только для контрактов на день заключения. Естественно, на биржевой торговле это не отражается, поскольку биржа не спит никогда, и цифры там меняются каждую секунду.

Но для наведения порядка в бизнес-документации необходимы официальные курсы, соответственно, ЦБ устанавливает их в тех валютах, которые, видимо, сейчас часто используются в параллельном импорте либо даже в официальном.

Полагаю, что официальный курс будет устанавливаться в зависимости от так называемого кросс-курса на Forex. Что касается новых единиц в этом списке, то, например, Новая Зеландия ввела санкции против России, но страна активно торгует с Китаем, а тот, в свою очередь, с удовольствием будет принимать в качестве валюты расчетов новозеландский доллар, который, кстати, у нас не заблокирован. То есть если фунты, евро и так далее в какой-то степени являются уже недоступными из-за санкций, то валюта Новой Зеландии пока еще имеет возможность торговаться в России. Некоторые партнеры в Азии могут использовать ее для расчетов по контракту».

Ранее ЦБ возобновил покупку и продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Операции проводятся на Мосбирже с парой юань-рубль.

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Иван Корякин, Илья Сизов

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