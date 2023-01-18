Правительство не поддержало законопроект о выходном 31 декабря

Кабинет министров России подготовил отрицательный отзыв на законопроект ЛДПР, предлагающий сделать последний день в году праздничным, а также нерабочим. Правительство сочло эту инициативу избыточной.

В законопроекте, внесенном в Госдуму еще в 2020 году, предлагалось перенести на 31 декабря выходной с 8 января. Тем самым общее число праздничных дней в году, по задумке ЛДПР, сохранялось. Саму необходимость переноса в партии мотивировали тем, что на практике 31 декабря многие работники берут отгулы и оформляют отпуска, чтобы подготовиться к Новому году.

В отзыве правительства, который имеется у ТАСС, отмечается, что в 2022 году 31 декабря было выходным днем. Также выходным 31 декабря будет и в 2023 году. «Правительство Российской Федерации в каждом конкретном случае с учетом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнерства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря»,— говорится в отзыве. Поэтому «предлагаемое в настоящее время является избыточным».

В Российской Федерации с 2005 года назначены новогодние каникулы, которые длятся с первого дня нового года по 5 января. Этот период также является нерабочим. При этом учитываются Рождество и выходные дни. Все вместе составляет десять дней выходных.

В 2020 году комиссия кабмина по законопроектной деятельности отвергла инициативу либерал-демократов. В том же году законопроект отклонила нижняя палата парламента.

Мария Федотова