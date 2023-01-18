Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство не поддержало законопроект о выходном 31 декабря

Кабинет министров России подготовил отрицательный отзыв на законопроект ЛДПР, предлагающий сделать последний день в году праздничным, а также нерабочим. Правительство сочло эту инициативу избыточной.

В законопроекте, внесенном в Госдуму еще в 2020 году, предлагалось перенести на 31 декабря выходной с 8 января. Тем самым общее число праздничных дней в году, по задумке ЛДПР, сохранялось. Саму необходимость переноса в партии мотивировали тем, что на практике 31 декабря многие работники берут отгулы и оформляют отпуска, чтобы подготовиться к Новому году.

В отзыве правительства, который имеется у ТАСС, отмечается, что в 2022 году 31 декабря было выходным днем. Также выходным 31 декабря будет и в 2023 году. «Правительство Российской Федерации в каждом конкретном случае с учетом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнерства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря»,— говорится в отзыве. Поэтому «предлагаемое в настоящее время является избыточным».

В Российской Федерации с 2005 года назначены новогодние каникулы, которые длятся с первого дня нового года по 5 января. Этот период также является нерабочим. При этом учитываются Рождество и выходные дни. Все вместе составляет десять дней выходных.

В 2020 году комиссия кабмина по законопроектной деятельности отвергла инициативу либерал-демократов. В том же году законопроект отклонила нижняя палата парламента.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...