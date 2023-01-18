Глава СКР проконтролирует проверку информации о застройке особо охраняемой территории в Крыму

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке информации о застройке курортного парка в городе Саки, который является особо охраняемой природной территорией. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

К председателю ведомства обратились жители города. Они сообщили, что уже несколько лет органы местного самоуправления под видом капремонта в Сакском курортном парке строят кафе и аквакомплекс. Подобные действия в этом парке запрещены, поскольку он является особо охраняемой природной территорией и парком-памятником садово-паркового искусства, где расположены мемориальное захоронение Героев Советского Союза и Вечный огонь.

В Следственном комитете по Крыму и Севастополю организовали процессуальную проверку. Ее поставили на контроль в центральном аппарате СКР. Руководителю регионального ведомства Владимиру Терентьеву поручили представить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки.

Татьяна Ручкина

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