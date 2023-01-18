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Коммерсантъ FM
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Саудовский министр объявил о готовности страны к расчетам за нефть не только в долларах США

Саудовская Аравия открыта к обсуждению расчетов по торговле нефтью и газом в валютах, отличных от доллара США, заявил министр финансов страны Мохаммед Аль-Джадаан. Королевство, в частности, готово рассмотреть возможность торговых операций с расчетами в евро и саудовских риалах.

Мохаммед Аль-Джадаан

Мохаммед Аль-Джадаан

Фото: Made Nagi / Pool / Reuters

Мохаммед Аль-Джадаан

Фото: Made Nagi / Pool / Reuters

«Нет никаких проблем с обсуждением того, в какой валюте мы реализуем наши торговые соглашения, будь то доллары США, евро или саудовские риалы»,— сказал господин Аль-Джадаан в интервью Bloomberg на форуме в Давосе. Он подчеркнул, что Саудовская Аравия не исключает дискуссию о путях улучшения глобальной торговли.

В декабре 2022 года Саудовскую Аравию посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Тогда китайский лидер предложил активизировать использование юаня в энергетических сделках, а также использовать для проведения торговых расчетов Шанхайскую биржу. Стороны подписали соглашение об инвестировании в экономику арабской страны $50 млрд.

Подробнее об энергетическом сотрудничестве Китая и Саудовской Аравии — в материале «Ъ» «Никто не вечен под Китаем».

Андрей Сапожников

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